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Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:53+0300
2025-05-08T12:53+0300
2025-05-08T12:53+0300
экономика
сельское хозяйство
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оксана лут
пшеница
экспорт пшеницы
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. "Да, мы надеемся. У нас по итогам сезона мы ожидаем его сохранить. Дальше все будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже, после завершения сезона", - сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы. "У нас перспективы, безусловно, есть, до 2030 года мы должны очень много экспортировать", - добавила Лут, комментируя наличие перспектив побить рекорд по экспорту в 54 миллиона тонн пшеницы. В феврале министерство сообщило, что за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, пшеница, экспорт пшеницы
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Пшеница, экспорт пшеницы
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
Минсельхоз: Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут.
"Да, мы надеемся. У нас по итогам сезона мы ожидаем его сохранить. Дальше все будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже, после завершения сезона", - сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы.
"У нас перспективы, безусловно, есть, до 2030 года мы должны очень много экспортировать", - добавила Лут, комментируя наличие перспектив побить рекорд по экспорту в 54 миллиона тонн пшеницы.
В феврале министерство сообщило, что за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России.
Пошлина на экспорт пшеницы с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну