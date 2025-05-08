Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250508/pshenitsa-857392227.html
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы
Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:53+0300
2025-05-08T12:53+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
оксана лут
пшеница
экспорт пшеницы
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут. "Да, мы надеемся. У нас по итогам сезона мы ожидаем его сохранить. Дальше все будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже, после завершения сезона", - сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы. "У нас перспективы, безусловно, есть, до 2030 года мы должны очень много экспортировать", - добавила Лут, комментируя наличие перспектив побить рекорд по экспорту в 54 миллиона тонн пшеницы. В феврале министерство сообщило, что за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России.
https://1prime.ru/20250430/poshlina-857192663.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, оксана лут, пшеница, экспорт пшеницы
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Пшеница, экспорт пшеницы
12:53 08.05.2025
 
Россия намерена сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы

Минсельхоз: Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы и вывезти за год больше рекордных 54 миллионов тонн этого зерна, сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут.
"Да, мы надеемся. У нас по итогам сезона мы ожидаем его сохранить. Дальше все будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже, после завершения сезона", - сказала она, отвечая на вопрос, планируется ли сохранить первое место в мире по экспорту пшеницы.
"У нас перспективы, безусловно, есть, до 2030 года мы должны очень много экспортировать", - добавила Лут, комментируя наличие перспектив побить рекорд по экспорту в 54 миллиона тонн пшеницы.
В феврале министерство сообщило, что за 2023-2024 сельхозсезон на внешние рынки было поставлено 72 миллиона тонн зерна, в том числе 54 миллиона тонн пшеницы - это рекорд за всю историю России.
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Пошлина на экспорт пшеницы с 7 мая вырастет до 1758,2 рубля за тонну
30 апреля, 20:41
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯОксана ЛутПшеницаэкспорт пшеницы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала