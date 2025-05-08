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Путин прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином
Путин прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином - 08.05.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе он и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельный и содержательный обмен... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T12:35+0300
2025-05-08T12:35+0300
2025-05-08T12:35+0300
политика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе он и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельный и содержательный обмен мнениями."Ранее, только что, в узком составе мы провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.Продолжая тему сотрудничества, Путин отметил высокую эффективность взаимодействия между правительствами России и Китая. Он подчеркнул, что предпринимаются системные меры, направленные на повышение уровня финансовой и технологической независимости в двусторонних отношениях.Владимир Путин особо подчеркнул, что устойчивые и развивающиеся связи между Москвой и Пекином играют важную стабилизирующую роль на фоне текущей геополитической нестабильности и глобальной неопределённости."В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка - это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене", - сообщил президент.Ранее в Кремле состоялись переговоры лидеров стран в узком формате и церемония официальной встречи. Ожидается, что лидеры России и Китая сделают совместные заявления, пообщаются с представителями прессы и продолжат неформальное общение за чаем.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, переговоры, сотрудничество
Путин прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином
Путин: отношения РФ и КНР являются главным стабилизирующим фактором на международной арене
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе он и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельный и содержательный обмен мнениями.
"Ранее, только что, в узком составе мы провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Продолжая тему сотрудничества, Путин отметил высокую эффективность взаимодействия между правительствами России и Китая. Он подчеркнул, что предпринимаются системные меры, направленные на повышение уровня финансовой и технологической независимости в двусторонних отношениях.
Владимир Путин особо подчеркнул, что устойчивые и развивающиеся связи между Москвой и Пекином играют важную стабилизирующую роль на фоне текущей геополитической нестабильности и глобальной неопределённости.
"В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка - это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене", - сообщил президент.
Ранее в Кремле состоялись переговоры лидеров стран в узком формате и церемония официальной встречи. Ожидается, что лидеры России и Китая сделают совместные заявления, пообщаются с представителями прессы и продолжат неформальное общение за чаем.
Путин сообщил о новых совместных инициативах РФ и КНР в энергетике