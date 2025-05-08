https://1prime.ru/20250508/putin-857391687.html

Путин прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином

Путин прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином - 08.05.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе он и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельный и содержательный обмен... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T12:35+0300

2025-05-08T12:35+0300

2025-05-08T12:35+0300

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

переговоры

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/10/848227853_0:0:2883:1622_1920x0_80_0_0_702ae7deae78520cc138f361351ffcf0.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе он и председатель КНР Си Цзиньпин провели обстоятельный и содержательный обмен мнениями."Ранее, только что, в узком составе мы провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу", - сказал Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.Продолжая тему сотрудничества, Путин отметил высокую эффективность взаимодействия между правительствами России и Китая. Он подчеркнул, что предпринимаются системные меры, направленные на повышение уровня финансовой и технологической независимости в двусторонних отношениях.Владимир Путин особо подчеркнул, что устойчивые и развивающиеся связи между Москвой и Пекином играют важную стабилизирующую роль на фоне текущей геополитической нестабильности и глобальной неопределённости."В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределенности российско-китайская внешнеполитическая связка - это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене", - сообщил президент.Ранее в Кремле состоялись переговоры лидеров стран в узком формате и церемония официальной встречи. Ожидается, что лидеры России и Китая сделают совместные заявления, пообщаются с представителями прессы и продолжат неформальное общение за чаем.

https://1prime.ru/20250508/energetika-857391562.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, сотрудничество