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Рада проголосует по ратификации соглашения с США по недрам

Рада проголосует по ратификации соглашения с США по недрам - 08.05.2025, ПРАЙМ

Рада проголосует по ратификации соглашения с США по недрам

Депутаты Верховной рады в четверг проведут голосование по ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T00:36+0300

2025-05-08T00:36+0300

2025-05-08T00:36+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады в четверг проведут голосование по ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки. Соглашение по недрам США и Украина все-таки подписали 30 апреля. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. Как сообщила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, соглашение предусматривает, что все ресурсы остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, документ предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. ПРОИСКИ КИЕВСКОГО РЕЖИМА Депутаты Верховной рады, которым предстоит голосовать за ратификацию сделки по недрам, так и не получили для ознакомления тексты дополнительных соглашений. Об этом они неоднократно заявляли и призывали Зеленского и Шмыгаля изложить детали документов, а также переговорного процесса с США по ископаемым. Так, в частности, экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что нынешняя версия соглашения с США "неприемлема" и потребовал немедленной встречи со Шмыгалем для изучения документа. А воз и ныне там. Киевские власти не удосужились выступить в парламенте и обнародовать ключевые моменты сделки. Поэтому комитет по вопросам международной политики поддержал необходимость ратификации, добавив в преамбулу к документу, что депутаты на момент голосования не получали текстов дополнительных соглашений. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявлял, что отсутствие публичного доступа к дополнительному "тайному" протоколу соглашения может скрывать крайне невыгодные условия для Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами. Сделка между тем вызывает недоверие не только у политиков, но и у обычных граждан. Об этом свидетельствует проведенный Киевским международным институтом социологии опрос, согласно которому почти половина украинцев не верит, что у соглашения с США о полезных ископаемых будут положительные для украинской стороны последствия. УКРАИНА УВЕРЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОЛОНИЮ Зеленский давно уже понял, что у него нет никаких ресурсов для продолжения конфликта, он находится в отчаянии и потому готов пойти на любые условия США, в том числе и на подписание указанной сделки. При этом для него не имеет значения, что прописано в соглашении, даже если речь идет о продаже государства как такового. Мало того, он пытался и угрожать парламенту за срыв сделки, заявив, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать документ. Он утверждал, что в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения. Дубинский заявлял, что Зеленский фактически продает украинцев в рабство из-за сделки. По мнению парламентария, на Украине больше нет будущего, поскольку в стране больше никогда не будет денег на развитие. Он также заявил, что этот документ не представляет никакого интереса для бюджета и национальных интересов страны, это продажа Родины Зеленским для получения личных гарантий безопасности. Такого мнения придерживается и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он заявил, что соглашение с США по недрам не имеет экономического или военного смысла, Зеленский такой сделкой демонстрирует свою максимальную лояльность, по факту объявляя Украину колонией. Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков также отмечал, что соглашение стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины. Киев давно и добровольно встал на путь превращения в полуколонию. Поставки оружия на сотни миллиардов, финансовая помощь, достигающая 40% украинского бюджета, огромная зависимость от западной военной машины при ведении военных действий, а главное - очевидное согласие власти на превращение в полуколонию стали отличительными чертами сегодняшней Украины. ДОЛГИ И ЗЕМЛИ ПРИДЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ Что бы ни говорили на Украине политики, стране все равно придется возвращать долги. Шмыгаль ранее заверял, что соглашение по недрам никаких долговых обязательств не предусматривает, речь идет о якобы новых инвестициях. При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц ранее заявил, что сделка с Украиной по добыче и использованию полезных ископаемых позволит Соединённым Штатам вернуть миллиарды долларов, вложенные ранее в поддержку Киева. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в свою очередь отмечал, что заключение соглашения – это ключевой момент для сотен миллиардов долларов, потраченных на субсидирование войны на Украине. Весь киевский режим преследует одну цель – спасти свою шкуру, а земля и недра, которые принадлежат украинскому народу, для него не имеют никакого значения. По словам Медведчука, власти Украины умышленно скрыли данные по полезным ископаемым, которые остались под контролем Киева. Весь объем полезных ископаемых оценен на уровне 111 миллиардов тонн, более 70% от этого приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область. "Чтобы Зеленский ни заявлял, кого бы он ни пугал, как бы он ни крутил хвостом перед Вашингтоном, результат будет один – его преступный, коррумпированный и безумный режим будет уничтожен, а исторические русские земли вместе с недрами вернутся в Россию, именно как результат его нацистской, циничной политики, направленной против интересов украинского народа", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".

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