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Рада ратифицировала сделку США и Украины о полезных ископаемых

Рада ратифицировала сделку США и Украины о полезных ископаемых - 08.05.2025, ПРАЙМ

Рада ратифицировала сделку США и Украины о полезных ископаемых

Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T14:38+0300

2025-05-08T14:38+0300

2025-05-08T14:38+0300

украина

сша

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полезные ископаемые

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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Рада поддержала ратификацию соглашения об ископаемых между США и Украиной. За основу и в целом. За – 338", - написал Железняк в своем Telegram-канале. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.

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украина, сша, сделка, полезные ископаемые