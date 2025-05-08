https://1prime.ru/20250508/rosaviatsiya-857399984.html
Росавиация ведет диалог с Turkish Airlines по рейсам в Россию
Росавиация ведет диалог с Turkish Airlines по рейсам в Россию - 08.05.2025, ПРАЙМ
Росавиация ведет диалог с Turkish Airlines по рейсам в Россию
Росавиация находится в диалоге с авиакомпанией Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию, сообщило в четверг ведомство. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T17:30+0300
2025-05-08T17:30+0300
2025-05-08T17:30+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Росавиация находится в диалоге с авиакомпанией Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию, сообщило в четверг ведомство. "Росавиация находится в диалоге с перевозчиком Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию. Авиакомпания начала направлять в агентство планы для выполнения рейсов в Москву и Санкт-Петербург, получает по ним оперативное согласование", - сообщила Росавиация. Ранее перевозчик был проинформирован об отсутствии ограничений на использование аэропорта "Пулково" в качестве запасного. Между тем, российская авиакомпания Azur Air и турецкий перевозчик SouthWind выполнят дополнительные рейсы между двумя странами, в том числе для перевозки пассажиров, которые не смогли вылететь ранее рейсами других авиакомпаний.
https://1prime.ru/20250508/aeroflot-857398968.html
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россия, росавиация, turkish airlines, авиарейсы, авиасообщение
РОССИЯ, Росавиация, Turkish Airlines, авиарейсы, авиасообщение
Росавиация ведет диалог с Turkish Airlines по рейсам в Россию
Росавиация в диалоге с Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Росавиация находится в диалоге с авиакомпанией Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию, сообщило в четверг ведомство.
"Росавиация находится в диалоге с перевозчиком Turkish Airlines по ситуации с выполнением рейсов в Россию. Авиакомпания начала направлять в агентство планы для выполнения рейсов в Москву и Санкт-Петербург, получает по ним оперативное согласование", - сообщила Росавиация.
Ранее перевозчик был проинформирован об отсутствии ограничений на использование аэропорта "Пулково" в качестве запасного.
Между тем, российская авиакомпания Azur Air и турецкий перевозчик SouthWind выполнят дополнительные рейсы между двумя странами, в том числе для перевозки пассажиров, которые не смогли вылететь ранее рейсами других авиакомпаний.
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим к 18:00 мск