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Росстат назвал регионы с самыми дорогими морожеными

Росстат назвал регионы с самыми дорогими морожеными - 08.05.2025, ПРАЙМ

Росстат назвал регионы с самыми дорогими морожеными

Самая высокая стоимость порции мороженого в России оказалась в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине, а вот доступнее всего это лакомство оказалось в... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T06:17+0300

2025-05-08T06:17+0300

2025-05-08T06:17+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Самая высокая стоимость порции мороженого в России оказалась в Мурманской области, на Чукотке и Сахалине, а вот доступнее всего это лакомство оказалось в Мордовии, Чечне и Ингушетии, подсчитало РИА Новости по данным Росстата. Так, согласно данным Росстата за март этого года (более свежие данные пока не опубликованы), дороже всего съесть порцию сливочного мороженого весом в 70 граммов обойдется в Мурманской области - 109,3 рубля. Отметку в сотню рублей стоимость порции превысила и в Чукотском автономном округе (АО) - 100,4 рубля за порцию. В пятерку субъектов РФ с самым дорогим мороженым также вошли Сахалинская область - 89,4 рубля, Камчатский край - 85,5 рубля и Адыгея - 79,8 рубля. С другой стороны, доступнее всего это лакомство в Ингушетии (25,2 рубля за порцию), Чечне (33,9 рубля), Мордовии (41,8 рубля), а также в Волгоградской (42 рубля) и Саратовской (43 рубля) областях. Города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург и Севастополь - расположились на 10-м, 16-м и 31-м месте, с ценой порции мороженого в 74,7, 70,1 и 64 рубля соответственно. При этом средняя стоимость порции мороженого в стране в марте составила 60,3 рубля.

москва

мордовия

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