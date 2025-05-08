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Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном

Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном - 08.05.2025, ПРАЙМ

Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном, выразил поддержку диалогу, сообщила... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T20:00+0300

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ВАШИНГТОН, 8 мая – ПРАЙМ. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном, выразил поддержку диалогу, сообщила представитель госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, в четверг Рубио провел телефонные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом. "Госсекретарь подчеркнул необходимость немедленной деэскалации. Он выразил поддержку прямого диалога между Индией и Пакистаном со стороны США и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникаций", – говорится в сообщении Брюс.Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", проведя атаку по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве подеркнули, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь в Исламабаде заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погибли не менее 31 человека, 57 ранены. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

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