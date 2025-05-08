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Российский рынок акций вырос на 0,5% за неделю

Российский рынок акций вырос на 0,5% за неделю - 08.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 0,5% за неделю

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,63% за основную сессию и на 0,5% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской | 08.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,63% за основную сессию и на 0,5% за короткую рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 2 850,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1 169,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,63%, до 1 110,68 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, индекс РТС - на 1,29%.

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс