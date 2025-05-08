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Российский рынок акций вырос, а рубль к юаню снизился

Российский рынок акций вырос, а рубль к юаню снизился - 08.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос, а рубль к юаню снизился

Российский рынок акций вырос, а рубль к юаню на Мосбирже снизился по итогам четверга, при этом по итогам короткой рабочей недели и рынок акций, и национальная... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T20:37+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций вырос, а рубль к юаню на Мосбирже снизился по итогам четверга, при этом по итогам короткой рабочей недели и рынок акций, и национальная валюта вышли в плюс, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,63%, до 2 850,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,32%, до 1 169,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,63%, до 1 110,68 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,9%, индекс РТС - на 1,29%. индекс Мосбиржи упал на 5,64%, индекс Мосбиржи в юанях - на 6,08%, РТС - на 4,29%. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на четыре копейки, до 11,24 рубля. За неделю юань снизился на 17 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,12-11,49 рубля. РЫНОК В ПОЗИТИВНЫХ ОЖИДАНИЯХ "Индекс Мосбиржи в четверг демонстрировал рост, особенно в начале дня, на позитивных ожиданиях от встречи глав России и Китая. Объемы торгов были ожидаемо невысокими, учитывая официальный выходной в стране. В центре внимания - мировые лидеры, прибывшие в Москву на празднование Дня Победы. Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, Владимир Путин и Си Цзиньпин сегодня обсудили проект "Сила Сибири-2" и дали указания ускорить его реализацию. Тяжеловесные акции "Газпрома" закономерно отреагировали активным подъемом", - комментирует ситуацию Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Также драйверами могли выступить опубликованные накануне Росстатом недельные данные по инфляции, рост цен на нефть и умеренное ослабление рубля, добавил он. "Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе официальных переговоров обсудили вопросы ускорения строительства газопровода "Сила Сибири-2", взаимную торговлю с расчетами в национальных валютах, совместное освоение Северного морского пути и расширение присутствия китайского бизнеса в России. Соответствующие новости поддержали котировки голубых фишек, главным образом представляющих нефтегазовый сектор", - сказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "В лидеры роста вышли обыкновенные акции "Газпрома" (+2,09%) и привилегированные бумаги "Башнефти", прибавившие по 2% на фоне российско-китайских переговоров на высшем уровне и ожидания дивидендов последней из упомянутых компаний. В аутсайдерах оказалось "Мосэнерго" (-1,73%), что могло быть обусловлено окончанием отопительного сезона в Московском регионе"- добавила она. Также заметно подорожали префы "Башнефти" (+1,87%), обыкновенные акции "Норникеля" (+1,87%), "Роснефти" (+1,44%), "Самолета" (+1,41%). Сильно подешевели акции "ПИКа" (-1,14%), "Фосагро" (-0,86%), Московского кредитного банка (-0,76%), "Полюса" (-0,70%). РУБЛЬ СДАЕТ "Рубль завершил торговую неделю слабо... Постепенная просадка рубля вполне ожидаема, и она, вероятнее всего, будет увеличиваться с целями 85 за доллар и 11,5 за юань к концу мая - началу июня. Спрос на валюту перед летом растет, а перспектива снижения ключевой ставки может стимулировать к подъему активности импортеров", - считает Шепелев. Экспортная выручка при этом может сокращаться вследствие апрельского спада цен на нефть, кроме того, с 12 мая примерно на 40% уменьшится объем ежедневных продаж валюты в рамках бюджетного правила, отмечает он. "Несмотря на то, что в первые четыре месяца 2025 года рубль укрепился к мировым резервным валютам почти на четверть, с начала мая юань показал весьма сильную динамику по отношению к российской валюте, подорожав почти на процент. Падение цен на нефть с начала месяца нанесло хотя не слишком большой, но чувствительный удар по российской национальной валюте, но для юаня оказалось весьма благоприятным", - рассказала Мильчакова. ПРОГНОЗЫ "Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на торги ближайшего понедельника: 81–83, 92–94 и 11,1–11,6 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 12 мая: диапазон 2800–2900 пунктов", - добавила она. Российский рынок уходит на длинные праздничные выходные, в понедельник не ожидается важных событий или публикаций, сказал Шепелев. По его словам, индекс Мосбиржи в начале следующей недели будет в пределах 2800-2900 пунктов.

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рынок, акции, мосбиржа, ртс, газпром