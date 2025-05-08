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РЖД предоставят дополнительные места в поездах дальнего следования - 08.05.2025, ПРАЙМ
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РЖД предоставят дополнительные места в поездах дальнего следования
РЖД предоставят дополнительные места в поездах дальнего следования - 08.05.2025, ПРАЙМ
РЖД предоставят дополнительные места в поездах дальнего следования
РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования из-за ограничений авиасообщения, в настоящее время дефицита билетов нет, сообщила... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T14:59+0300
2025-05-08T14:59+0300
ржд
авиасообщение
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования из-за ограничений авиасообщения, в настоящее время дефицита билетов нет, сообщила компания."РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. На данный момент в составы поездов включены дополнительные вагоны на направлениях Москва – Санкт-Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва и других. В целом с 7 по 12 мая пассажирам дополнительно предложено около 5 тысяч мест. Холдинг РЖД внимательно отслеживает спрос на перевозки. В настоящее время дефицита билетов нет", - отмечается в сообщении.
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ржд, авиасообщение
РЖД, авиасообщение
14:59 08.05.2025
 
РЖД предоставят дополнительные места в поездах дальнего следования

РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах из-за ограничений авиасообщения

© РИА НовостиРЖД "Сапсан"
РЖД Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах дальнего следования из-за ограничений авиасообщения, в настоящее время дефицита билетов нет, сообщила компания.
"РЖД готовы предоставить дополнительные места в поездах в связи с ограничениями авиасообщения. На данный момент в составы поездов включены дополнительные вагоны на направлениях Москва – Санкт-Петербург – Москва, Адлер – Москва, Казань – Москва, Нижний Новгород – Москва и других. В целом с 7 по 12 мая пассажирам дополнительно предложено около 5 тысяч мест. Холдинг РЖД внимательно отслеживает спрос на перевозки. В настоящее время дефицита билетов нет", - отмечается в сообщении.
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