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В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов

В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов - 08.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов

В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T00:42+0300

2025-05-08T00:42+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. В аэропорты первоначального назначения перелетели 165 из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая, сообщила Росавиация. "По данным на 23:45 мск: из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%)", - говорится в сообщении. Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу гражданской авиации в условиях ограничений.

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