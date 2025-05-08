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Трамп анонсировал заключение торгового соглашения с Великобританией

Трамп анонсировал заключение торгового соглашения с Великобританией - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал заключение торгового соглашения с Великобританией

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:05+0300

2025-05-08T15:05+0300

2025-05-08T15:05+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения о заключении торгового соглашения с Великобританией, назвав его "полным и всеобъемлющим". Накануне газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. "Соглашение с Великобританией - полное и всеобъемлющее, оно закрепит отношения Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский президент добавил, что "множество других сделок" находится на серьезных стадиях обсуждения. В контексте сделки с Великобританией Трамп также анонсировал пресс-конференцию в четверг в Белом доме. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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великобритания, дональд трамп, сша, мировая экономика