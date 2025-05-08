https://1prime.ru/20250508/sotrudnichestvo-857391839.html

Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы развития сотрудничества

Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы развития сотрудничества - 08.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Си Цзиньпин обсудили перспективы развития сотрудничества

Президент России Владимир Путин предложил в ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином сосредоточиться на конкретных практических... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T12:48+0300

2025-05-08T12:48+0300

2025-05-08T12:48+0300

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

переговоры

сотрудничество

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил в ходе переговоров в расширенном составе с председателем КНР Си Цзиньпином сосредоточиться на конкретных практических вопросах двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что стороны планируют подробно обсудить текущее взаимодействие в ключевых областях, заслушать доклады от глав пяти межправительственных комиссий, а также получить информацию от министров иностранных дел о сотрудничестве на международной арене."Господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уважаемые коллеги, сегодня на переговорах в расширенном составе с участием делегации нам предстоит подробно в деталях рассмотреть практические аспекты нашего сотрудничества в различных областях. По традиции, с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят председатели с обеих сторон, а наши министры иностранных дел расскажут о взаимодействии на внешнеполитической арене", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.Ранее в ходе переговоров в узком составе лидеры двух стран провели содержательный обмен мнениями по основным направлениям стратегического партнерства. Путин отметил, что в ходе этой встречи были определены приоритетные задачи для дальнейшей совместной работы.Российский президент сообщил, что в рамках переговоров будет подписано обновленное соглашение о взаимной защите и поощрении инвестиций. Он выразил уверенность, что этот документ окажет позитивное влияние на деловой климат и укрепит хозяйственные связи между двумя странами."Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации", - сообщил Путин.Кроме того, Путин заявил о готовности Москвы расширить экспорт продукции агропромышленного комплекса в Китай, подчеркнув значимость взаимных поставок сельхозтоваров для продовольственной безопасности обеих стран. В то же время Россия намерена создавать более благоприятные условия для работы китайского бизнеса на своей территории.Российский лидер также отметил, что в числе приоритетов остается и промышленное сотрудничество с Китаем, добавив, что Россия поддерживает перенос производств и промышленных технологий КНР на российскую территорию. Кроме того, Путин отметил, что Россия стала крупнейшим импортёром китайских автомобилей.Транспортная логистика, по словам Путина, является еще одной важной сферой сотрудничества."В 2024 году объем двусторонних внешнеторговых перевозок грузов через пограничные переходы и морские порты России и КНР вырос на 9% - до почти 176 миллионов тонн. Намерены и далее модернизировать транспортную инфраструктуру, переводить пограничные пункты пропуска на круглосуточный рабочий режим", - сообщил президент.В заключение Путин выразил уверенность, что разноплановое партнёрство между Россией и Китаем будет последовательно развиваться, способствуя благополучию и стабильности обоих государств."В заключение хотел бы выразить уверенность, что наше многоплановое сотрудничество будет и далее динамично развиваться на благо народов наших стран", - завершил выступление российский лидер.Ранее в рамках визита Си Цзиньпина в Москву уже прошли переговоры в узком составе и состоялась официальная церемония встречи. По итогам дня лидеры планируют выступить перед прессой и продолжить общение в неформальной обстановке.

https://1prime.ru/20250508/putin-857391687.html

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, сотрудничество