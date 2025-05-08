https://1prime.ru/20250508/sotrudnichestvo-857395495.html
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в медиасфере
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в медиасфере - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в медиасфере
RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключили меморандум о сотрудничестве,... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T14:37+0300
2025-05-08T14:37+0300
2025-05-08T14:37+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключили меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. "Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоновна Симоньян и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между телеканалом Russia Today и медиакорпорацией Китая", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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технологии, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в медиасфере
RT и медиакорпорация Китая подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. RT и медиакорпорация Китая по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заключили меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоновна Симоньян и генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между телеканалом Russia Today и медиакорпорацией Китая", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая провели в Москве переговоры, они сделают совместные заявления для СМИ и пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.
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