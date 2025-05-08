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Социолог оценил отношения России и Кубы - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Социолог оценил отношения России и Кубы
Социолог оценил отношения России и Кубы - 08.05.2025, ПРАЙМ
Социолог оценил отношения России и Кубы
Союз России и Кубы дает Латинской Америке надежду на построение международного сотрудничества, свободного от вмешательства США, заявил в интервью РИА Новости... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T04:22+0300
2025-05-08T04:22+0300
экономика
мировая экономика
россия
куба
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МОНТЕВИДЕО, 8 мая - ПРАЙМ. Союз России и Кубы дает Латинской Америке надежду на построение международного сотрудничества, свободного от вмешательства США, заявил в интервью РИА Новости аргентинский социолог Хорхе Эльбаум в связи с 65-й годовщиной восстановления дипотношений между двумя странами. "Годовщина очень важна, как и победа Красной армии над нацистами. Обе даты в совокупности показывают, что отношения между Кубой и Россией - это важнейшая надежда для Латинской Америки, это путь к горизонтальному сотрудничеству, не связанному с вмешательством и жестокостью США, от которых мы продолжаем страдать в регионе", - заявил Эльбаум, доктор экономических наук и профессор Университета Буэнос-Айреса. Восьмого мая исполняется 65 лет с момента восстановления дипломатических связей между Кубой и Россией. Этот юбилей совпал с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой отечественной войне в 1945 году, в связи с чем президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях и параде на Красной площади. "Присутствие Диаса-Канеля в Москве символизирует горизонт перспектив суверенного сотрудничества. Противостоя G7 и диктату Вашингтона, Куба и Россия представляют реальную альтернативу для Латинской Америки", - указал эксперт и соавтор книги "НАТО против мира: конфликт на Украине как выражение смены эпох". МОЩНЫЙ СИМВОЛ Отношения между Москвой и Гаваной, восстановленные в 1960 году после победы Кубинской революции и в разгар холодной войны, по-прежнему несут в себе "мощную символическую нагрузку", считает Эльбаум. "Куба и Россия объединены стремлением к суверенной стратегии и необходимостью ставить потребности своего народа и вопросы безопасности выше любых корыстных интересов корпораций", - отметил собеседник агентства. По словам эксперта, в основе союза двух стран - достоинство кубинского народа и поддержка, оказанная СССР в решающие моменты, такие как экономическая блокада со стороны США, которая продолжается и по сей день. "Куба - это моральный маяк континента. Она сопротивляется преступной блокаде более шести десятилетий. Ее союз с Россией не только геополитический, но и этический, и солидарный", - подчеркнул собеседник агентства. В условиях многополярного мира, с ростом влияния БРИКС и ослаблением западного доминирования, союз Москвы и Гаваны, по мнению Эльбаума, - это часть более широкой геополитической трансформации. НАСЛЕДИЕ КУБЫ Эксперт напомнил, что дипотношения между Кубой и СССР были установлены спустя год после революции, несмотря на сильное давление со стороны США. По его мнению, эта история "сопротивления и взаимной солидарности" сохраняет свою актуальность сегодня, в частности благодаря включению Кубы в орбиту БРИКС и ее роли как "морального и политического ориентира" для региона. "Фигуры лидера Кубинской революции Фиделя Кастро и аргентинского революционера Че Гевары навсегда связаны с этим союзом. Куба воспринимается многими народами региона как символ достоинства, а ее героизм в условиях геноцидной блокады со стороны США оставил неизгладимый след", - заявил Эльбаум. ОТ СССР К БРИКС После распада Советского Союза отношения двух стран пережили тяжелые времена, которые привели Кубу к "тяжелому экономическому положению", отметил политолог, однако с приходом к власти Владимира Путина Россия возобновила курс на взаимодействие с Латинской Америкой, чему сегодня также способствует платформа БРИКС. По словам Эльбаума, Куба может многое предложить странам БРИКС - квалифицированную рабочую силу, серьезные научные достижения, признанную во всем мире медицинскую традицию и безупречный моральный авторитет. Все это, считает он, может стать частью справедливого многополярного порядка, в котором суверенитет народов превалирует над интересами корпораций. "Героизм русского народа в Великой Отечественной войне и достоинство кубинского народа перед лицом блокады - это две традиции, которые сегодня встретились в Москве. Для Латинской Америки этот союз - настоящий компас", - заключил политолог.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
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мировая экономика, россия, куба, москва, сша, владимир путин, нато
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, США, Владимир Путин, НАТО
04:22 08.05.2025
 
Социолог оценил отношения России и Кубы

Социолог Эльбаум: союз России и Кубы дает Латинской Америке надежду на сотрудничество

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МОНТЕВИДЕО, 8 мая - ПРАЙМ. Союз России и Кубы дает Латинской Америке надежду на построение международного сотрудничества, свободного от вмешательства США, заявил в интервью РИА Новости аргентинский социолог Хорхе Эльбаум в связи с 65-й годовщиной восстановления дипотношений между двумя странами.
"Годовщина очень важна, как и победа Красной армии над нацистами. Обе даты в совокупности показывают, что отношения между Кубой и Россией - это важнейшая надежда для Латинской Америки, это путь к горизонтальному сотрудничеству, не связанному с вмешательством и жестокостью США, от которых мы продолжаем страдать в регионе", - заявил Эльбаум, доктор экономических наук и профессор Университета Буэнос-Айреса.
Восьмого мая исполняется 65 лет с момента восстановления дипломатических связей между Кубой и Россией. Этот юбилей совпал с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой отечественной войне в 1945 году, в связи с чем президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву для участия в памятных мероприятиях и параде на Красной площади.
"Присутствие Диаса-Канеля в Москве символизирует горизонт перспектив суверенного сотрудничества. Противостоя G7 и диктату Вашингтона, Куба и Россия представляют реальную альтернативу для Латинской Америки", - указал эксперт и соавтор книги "НАТО против мира: конфликт на Украине как выражение смены эпох".
МОЩНЫЙ СИМВОЛ
Отношения между Москвой и Гаваной, восстановленные в 1960 году после победы Кубинской революции и в разгар холодной войны, по-прежнему несут в себе "мощную символическую нагрузку", считает Эльбаум.
"Куба и Россия объединены стремлением к суверенной стратегии и необходимостью ставить потребности своего народа и вопросы безопасности выше любых корыстных интересов корпораций", - отметил собеседник агентства.
По словам эксперта, в основе союза двух стран - достоинство кубинского народа и поддержка, оказанная СССР в решающие моменты, такие как экономическая блокада со стороны США, которая продолжается и по сей день.
"Куба - это моральный маяк континента. Она сопротивляется преступной блокаде более шести десятилетий. Ее союз с Россией не только геополитический, но и этический, и солидарный", - подчеркнул собеседник агентства.
В условиях многополярного мира, с ростом влияния БРИКС и ослаблением западного доминирования, союз Москвы и Гаваны, по мнению Эльбаума, - это часть более широкой геополитической трансформации.
НАСЛЕДИЕ КУБЫ
Эксперт напомнил, что дипотношения между Кубой и СССР были установлены спустя год после революции, несмотря на сильное давление со стороны США. По его мнению, эта история "сопротивления и взаимной солидарности" сохраняет свою актуальность сегодня, в частности благодаря включению Кубы в орбиту БРИКС и ее роли как "морального и политического ориентира" для региона.
"Фигуры лидера Кубинской революции Фиделя Кастро и аргентинского революционера Че Гевары навсегда связаны с этим союзом. Куба воспринимается многими народами региона как символ достоинства, а ее героизм в условиях геноцидной блокады со стороны США оставил неизгладимый след", - заявил Эльбаум.
ОТ СССР К БРИКС
После распада Советского Союза отношения двух стран пережили тяжелые времена, которые привели Кубу к "тяжелому экономическому положению", отметил политолог, однако с приходом к власти Владимира Путина Россия возобновила курс на взаимодействие с Латинской Америкой, чему сегодня также способствует платформа БРИКС.
По словам Эльбаума, Куба может многое предложить странам БРИКС - квалифицированную рабочую силу, серьезные научные достижения, признанную во всем мире медицинскую традицию и безупречный моральный авторитет. Все это, считает он, может стать частью справедливого многополярного порядка, в котором суверенитет народов превалирует над интересами корпораций.
"Героизм русского народа в Великой Отечественной войне и достоинство кубинского народа перед лицом блокады - это две традиции, которые сегодня встретились в Москве. Для Латинской Америки этот союз - настоящий компас", - заключил политолог.
 
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