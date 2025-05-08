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Новак рассказал об участии Китая в проекте производства СПГ в Усть-Луге

Новак рассказал об участии Китая в проекте производства СПГ в Усть-Луге - 08.05.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал об участии Китая в проекте производства СПГ в Усть-Луге

Китайские компании заинтересовались вхождением в проект производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге на Балтике, и размер их возможной доли будет... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:07+0300

2025-05-08T15:07+0300

2025-05-08T15:07+0300

энергетика

россия

китай

газ

усть-луга

александр новак

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Китайские компании заинтересовались вхождением в проект производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге на Балтике, и размер их возможной доли будет определяться в ходе переговорного процесса, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В четверг в Кремле проходили переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Отвечая на вопрос о том, на какую долю могут претендовать китайские компании, которые заинтересовались проектом в Усть-Луге, Новак сказал: "Это предмет переговоров". Также он сказал, что какие-либо сроки этого процесса главами России и Китая на переговорах пока не определены. "Точно лидеры не определяют. Переговорный процесс", - отметил он.

https://1prime.ru/20250508/sotrudnichestvo-857395495.html

китай

усть-луга

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россия, китай, газ, усть-луга, александр новак