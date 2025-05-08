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"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ

"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ - 08.05.2025, ПРАЙМ

"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор поставил под сомнение эффективность спецпосланника президента США Кита Келлога в переговорах с Россией по... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T11:30+0300

2025-05-08T11:30+0300

2025-05-08T11:30+0300

политика

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кит келлог

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мирные переговоры

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владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор поставил под сомнение эффективность спецпосланника президента США Кита Келлога в переговорах с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. В публикации в соцсети X он заявил, что у Келлога нет необходимого уровня доверия со стороны России."Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьется ничего", — указал Макгрегор.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу слов Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием. Захарова подчеркнула, что Россия никогда не выступала против прекращения огня.4 мая президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что США продвинулись в переговорах по урегулированию с одной из сторон конфликта, в то время как взаимодействие с другой продвигается медленнее. Он выразил надежду на достижение соглашения между Москвой и Киевом.В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к диалогу без предварительных условий. По его словам, цель переговоров — устранение коренных причин украинского кризиса и налаживание конструктивного сотрудничества с международными партнерами.

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россия, сша, кит келлог, украина, мирные переговоры, дональд трамп, владимир путин