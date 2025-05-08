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"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ - 08.05.2025, ПРАЙМ
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"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ
"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ - 08.05.2025, ПРАЙМ
"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ
Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор поставил под сомнение эффективность спецпосланника президента США Кита Келлога в переговорах с Россией по... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T11:30+0300
2025-05-08T11:30+0300
политика
россия
сша
кит келлог
украина
мирные переговоры
дональд трамп
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор поставил под сомнение эффективность спецпосланника президента США Кита Келлога в переговорах с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. В публикации в соцсети X он заявил, что у Келлога нет необходимого уровня доверия со стороны России."Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьется ничего", — указал Макгрегор.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу слов Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием. Захарова подчеркнула, что Россия никогда не выступала против прекращения огня.4 мая президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что США продвинулись в переговорах по урегулированию с одной из сторон конфликта, в то время как взаимодействие с другой продвигается медленнее. Он выразил надежду на достижение соглашения между Москвой и Киевом.В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к диалогу без предварительных условий. По его словам, цель переговоров — устранение коренных причин украинского кризиса и налаживание конструктивного сотрудничества с международными партнерами.
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россия, сша, кит келлог, украина, мирные переговоры, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Кит Келлог, УКРАИНА, мирные переговоры, Дональд Трамп, Владимир Путин
11:30 08.05.2025
 
"Не добьется ничего". В США сделали внезапное заявление о переговорах с РФ

Макгрегор: спецпосланник Келлог не имеет должного уровня доверия со стороны России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор поставил под сомнение эффективность спецпосланника президента США Кита Келлога в переговорах с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. В публикации в соцсети X он заявил, что у Келлога нет необходимого уровня доверия со стороны России.
"Будем честны, у Келлога нет никакого доверия в переговорах. Россияне считают его мультяшной пародией. В мирном процессе он не добьется ничего", — указал Макгрегор.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу слов Келлога о несогласии Москвы с 30-дневным перемирием. Захарова подчеркнула, что Россия никогда не выступала против прекращения огня.
4 мая президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что США продвинулись в переговорах по урегулированию с одной из сторон конфликта, в то время как взаимодействие с другой продвигается медленнее. Он выразил надежду на достижение соглашения между Москвой и Киевом.
В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к диалогу без предварительных условий. По его словам, цель переговоров — устранение коренных причин украинского кризиса и налаживание конструктивного сотрудничества с международными партнерами.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Киеву ничего не поможет. Трамп зашел в тупик попытками давления на Россию
Вчера, 14:32
 
ПолитикаРОССИЯСШАКит КеллогУКРАИНАмирные переговорыДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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