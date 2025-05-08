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США внесли 13 физлиц и организаций и шесть танкеров в антииранские санкции
США внесли 13 физлиц и организаций и шесть танкеров в антииранские санкции - 08.05.2025, ПРАЙМ
США внесли 13 физлиц и организаций и шесть танкеров в антииранские санкции
Министерство финансов США в четверг расширило перечень подсанкционных лиц и судов в рамках ограничительных мер против Ирана, следует из опубликованной... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:18+0300
2025-05-08T18:18+0300
2025-05-08T18:18+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США в четверг расширило перечень подсанкционных лиц и судов в рамках ограничительных мер против Ирана, следует из опубликованной информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Согласно приведенному перечню, США поместили под антииранские санкции двух физических лиц, являющихся гражданами Индии, а также 11 юридических лиц из Китая, Маршалловых островов, Великобритании и Сингапура. Кроме того, американские власти поместили под санкции шесть нефтяных танкеров под флагами Панамы, Сан-Томе и Принсипи, а также Сан-Марино.
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сша, иран
США внесли 13 физлиц и организаций и шесть танкеров в антииранские санкции
США внесли 13 физических и юридических лиц, 6 танкеров в антииранские санкции
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США в четверг расширило перечень подсанкционных лиц и судов в рамках ограничительных мер против Ирана, следует из опубликованной информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Согласно приведенному перечню, США поместили под антииранские санкции двух физических лиц, являющихся гражданами Индии, а также 11 юридических лиц из Китая, Маршалловых островов, Великобритании и Сингапура.
Кроме того, американские власти поместили под санкции шесть нефтяных танкеров под флагами Панамы, Сан-Томе и Принсипи, а также Сан-Марино.
Иран принял меры на случай вторичных санкций США против нефтяного сектора