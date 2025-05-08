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США внесли 13 физлиц и организаций и шесть танкеров в антииранские санкции

США внесли 13 физлиц и организаций и шесть танкеров в антииранские санкции - 08.05.2025, ПРАЙМ

США внесли 13 физлиц и организаций и шесть танкеров в антииранские санкции

Министерство финансов США в четверг расширило перечень подсанкционных лиц и судов в рамках ограничительных мер против Ирана, следует из опубликованной... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:18+0300

2025-05-08T18:18+0300

2025-05-08T18:18+0300

сша

иран

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США в четверг расширило перечень подсанкционных лиц и судов в рамках ограничительных мер против Ирана, следует из опубликованной информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Согласно приведенному перечню, США поместили под антииранские санкции двух физических лиц, являющихся гражданами Индии, а также 11 юридических лиц из Китая, Маршалловых островов, Великобритании и Сингапура. Кроме того, американские власти поместили под санкции шесть нефтяных танкеров под флагами Панамы, Сан-Томе и Принсипи, а также Сан-Марино.

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