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В Раде раскрыли детали проектов дополнительных соглашений к сделке с США

В Раде раскрыли детали проектов дополнительных соглашений к сделке с США - 08.05.2025, ПРАЙМ

В Раде раскрыли детали проектов дополнительных соглашений к сделке с США

Проекты дополнительных соглашений к сделке с США по недрам предусматривают, что отчисления Украины с платежей за новые лицензии на природные ресурсы по... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T20:56+0300

2025-05-08T20:56+0300

2025-05-08T20:56+0300

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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Проекты дополнительных соглашений к сделке с США по недрам предусматривают, что отчисления Украины с платежей за новые лицензии на природные ресурсы по соглашению с США по ископаемым, не будет засчитываться как взнос в инвестиционный фонд, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее в четверг Железняк сообщил, что парламент Украины поддержал ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. По его словам, после этого будет подписание еще двух дополнительных соглашений: об ограниченном партнерстве и о Генеральном партнере. "США в качестве взносов в будущий фонд могут вложить или военную помощь, которую предоставят в будущем, или любые деньги, которые вносят. Украина платы за новые лицензии, ренту не засчитывает в фонд, как свой новый вклад. Это мы, условно, обменяли на право иметь 50% управления фондом . Мы, когда будем получать деньги за новые лицензии, это засчитывается в фонд как капитал, но это не взнос Украины", - сказал Железняк на своем YouTube-канале, комментируя содержание проектов дополнительных соглашений к сделке к США. Он отметил, что в соглашении с США прописаны два вида акций на собственность в инвестиционном фонде. Первая серия предусматривает распределение всех благ пропорционально будущим взносам Украины и Америки. "Далее идет серия Б - акции на собственность в этом фонде. Она предусматривает, условно, право голоса. И эта серия Б делится между США и Украиной 50 на 50. Соответственно, каждый будет иметь равноправное право голоса в этом фонде. И, если будут какие-то чрезвычайные прибыли в фонде, которые не будут выплачены американским партнерам в рамках серии А (первой серии – ред.), то распределяться такая прибыль будет 50 на 50", - отметил Железняк. По его словам, через 10 лет США смогут вывести свою прибыль на свой зарубежный счет. До этого деньги будут на спецсчете в Украине. "Представим, что в 2035 году от лицензий и ренты пришло в фонд 200 миллионов долларов. А США дали к этому времени 3 миллиарда долларов военной помощи. В таком случае считается, что США сделали взносы на 3 миллиарда, а мы ничего, потому что мы уже за будущие рентные платежи получили 50% от управления Фонда. То есть платежи от лицензии и ренты не являются нашим дополнительным взносом", - пояснил депутат. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.

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