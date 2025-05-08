https://1prime.ru/20250508/status-857402682.html

СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок

СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок - 08.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:34+0300

2025-05-08T18:34+0300

2025-05-08T18:34+0300

экономика

саудовская аравия

дональд трамп

мировая экономика

катар

сша

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/53/841395318_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0e11e7f066bcd368c9570003f077e719.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего заключать сделки в ускоренном режиме, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Чиновники Трампа обсуждали между собой потенциальное предоставление Объединённым Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Катару особого статуса для ускоренного заключения сделок", - говорится в сообщении. По данным агентства, такой шаг может облегчить путь для многомиллиардных инвестиций. Как сообщили агентству источники, некоторые детали по этому вопросу могут быть раскрыты во время визита Трампа на Ближний Восток на следующей неделе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

https://1prime.ru/20250508/vto-857397798.html

саудовская аравия

катар

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

саудовская аравия, дональд трамп, мировая экономика, катар, сша, финансы