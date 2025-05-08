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СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок
СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок - 08.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:34+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего заключать сделки в ускоренном режиме, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Чиновники Трампа обсуждали между собой потенциальное предоставление Объединённым Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Катару особого статуса для ускоренного заключения сделок", - говорится в сообщении. По данным агентства, такой шаг может облегчить путь для многомиллиардных инвестиций. Как сообщили агентству источники, некоторые детали по этому вопросу могут быть раскрыты во время визита Трампа на Ближний Восток на следующей неделе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
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Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Мировая экономика, КАТАР, США, Финансы
СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок
Bloomberg: США могут предоставить ряду арабских стран особый статус для ускоренных сделок
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего заключать сделки в ускоренном режиме, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Чиновники Трампа обсуждали между собой потенциальное предоставление Объединённым Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Катару особого статуса для ускоренного заключения сделок", - говорится в сообщении.
По данным агентства, такой шаг может облегчить путь для многомиллиардных инвестиций. Как сообщили агентству источники, некоторые детали по этому вопросу могут быть раскрыты во время визита Трампа на Ближний Восток на следующей неделе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
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