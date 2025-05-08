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СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок
СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок - 08.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:34+0300
2025-05-08T18:34+0300
экономика
саудовская аравия
дональд трамп
мировая экономика
катар
сша
финансы
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего заключать сделки в ускоренном режиме, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Чиновники Трампа обсуждали между собой потенциальное предоставление Объединённым Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Катару особого статуса для ускоренного заключения сделок", - говорится в сообщении. По данным агентства, такой шаг может облегчить путь для многомиллиардных инвестиций. Как сообщили агентству источники, некоторые детали по этому вопросу могут быть раскрыты во время визита Трампа на Ближний Восток на следующей неделе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
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саудовская аравия, дональд трамп, мировая экономика, катар, сша, финансы
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Мировая экономика, КАТАР, США, Финансы
18:34 08.05.2025
 
СМИ: США могут дать арабским странам особый статус для ускоренных сделок

Bloomberg: США могут предоставить ряду арабских стран особый статус для ускоренных сделок

© CC BY 2.0 / AmandaЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© CC BY 2.0 / Amanda
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару особого статуса, позволяющего заключать сделки в ускоренном режиме, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Чиновники Трампа обсуждали между собой потенциальное предоставление Объединённым Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и Катару особого статуса для ускоренного заключения сделок", - говорится в сообщении.
По данным агентства, такой шаг может облегчить путь для многомиллиардных инвестиций. Как сообщили агентству источники, некоторые детали по этому вопросу могут быть раскрыты во время визита Трампа на Ближний Восток на следующей неделе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США
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ЭкономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд ТрампМировая экономикаКАТАРСШАФинансы
 
 
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