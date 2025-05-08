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ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых - 08.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых
ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых - 08.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых
Центробанк Великобритании по итогам майского заседания понизил учетную ставку до 4,25% с 4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T14:08+0300
2025-05-08T14:08+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам майского заседания понизил учетную ставку до 4,25% с 4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании, завершившемся 7 мая 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов пять на четыре проголосовал за снижение учётной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,25%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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финансы, банки, великобритания
Экономика, Финансы, Банки, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
14:08 08.05.2025
 
ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых

Центробанк Британии по итогам майского заседания понизил учетную ставку до 4,25%

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам майского заседания понизил учетную ставку до 4,25% с 4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"На своем заседании, завершившемся 7 мая 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов пять на четыре проголосовал за снижение учётной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,25%", - говорится в сообщении.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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