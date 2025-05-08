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ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых

ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых - 08.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ Британии понизил учетную ставку до 4,25% годовых

Центробанк Великобритании по итогам майского заседания понизил учетную ставку до 4,25% с 4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T14:08+0300

2025-05-08T14:08+0300

2025-05-08T14:08+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Центробанк Великобритании по итогам майского заседания понизил учетную ставку до 4,25% с 4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. "На своем заседании, завершившемся 7 мая 2025 года, комитет по монетарной политике большинством голосов пять на четыре проголосовал за снижение учётной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,25%", - говорится в сообщении. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

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финансы, банки, великобритания