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Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату штрафа
Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату штрафа - 08.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату штрафа
Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T06:53+0300
2025-05-08T06:53+0300
2025-05-08T06:53+0300
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему грозит еще один за аналогичное нарушение, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного Смольянинову штрафа не сообщается, как и то, за что именно его привлекли к административной ответственности.
Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).
Кроме того, 15 мая в отношении него рассмотрят аналогичное административное дело.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.
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общество , финансы, рф
Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату штрафа
Суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова за неуплату другого штрафа
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему грозит еще один за аналогичное нарушение, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде.
Сумма назначенного Смольянинову штрафа не сообщается, как и то, за что именно его привлекли к административной ответственности.
Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).
Кроме того, 15 мая в отношении него рассмотрят аналогичное административное дело.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.