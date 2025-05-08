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Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату штрафа

Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату штрафа - 08.05.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал актера Смольянинова за неуплату штрафа

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T06:53+0300

2025-05-08T06:53+0300

2025-05-08T06:53+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом) за неуплату в срок другого административного штрафа, также ему грозит еще один за аналогичное нарушение, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - сказали в суде. Сумма назначенного Смольянинову штрафа не сообщается, как и то, за что именно его привлекли к административной ответственности. Согласно картотеке суда, актеру вменена часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Кроме того, 15 мая в отношении него рассмотрят аналогичное административное дело. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2024 году Смольянинова оштрафовали дважды на общую сумму в 16 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплачивал уже имеющиеся у него штрафы по постановлениям Московской административной дорожной инспекции и администратора Московского парковочного пространства. Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае текущего года он попал в перечень террористов и экстремистов.

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общество , финансы, рф