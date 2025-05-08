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Россия и КНР обсудили применение странами завышенных тарифов

Россия и КНР обсудили применение странами завышенных тарифов - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия и КНР обсудили применение странами завышенных тарифов

Россия и Китай отмечают, что применение отдельными странами ограничений и завышенных тарифов негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:35+0300

2025-05-08T15:35+0300

2025-05-08T16:28+0300

экономика

россия

китай

мировая экономика

тарифы

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай отмечают, что применение отдельными странами ограничений и завышенных тарифов негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую конкуренцию и препятствует международному сотрудничеству в борьбе с важнейшими для всего человечества вызовами. Соответствующее совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования ООН опубликовано на сайте Кремля. "Стороны отмечают, что применение отдельными государствами и их объединениями торговых и финансовых ограничений, таких как односторонние нелегитимные ограничительные меры и завышенные таможенные тарифы, а также других нерыночных методов конкуренции негативно влияет на мировую экономику, подрывает справедливую конкуренцию, препятствует международному сотрудничеству в борьбе с важнейшими для всего человечества вызовами, включая обеспечение глобальной продовольственной и энергетической безопасности, достижение Целей устойчивого развития ООН", - говорится в заявлении.

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китай

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россия, китай, мировая экономика, тарифы