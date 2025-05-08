https://1prime.ru/20250508/teplitsa-857183395.html

Юрист объяснил, что стоит за новостями о запрете на теплицы

Юрист объяснил, что стоит за новостями о запрете на теплицы - 08.05.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснил, что стоит за новостями о запрете на теплицы

Растиражированная информация в СМИ о том, что на землях сельхозназначения (под которые подпадает большинство садовых участков в России) теперь нельзя возводить... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T02:02+0300

2025-05-08T02:02+0300

2025-05-08T02:02+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Растиражированная информация в СМИ о том, что на землях сельхозназначения (под которые подпадает большинство садовых участков в России) теперь нельзя возводить теплицы не соответствует действительности, рассказал агентству “Прайм” заместитель председателя коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Даниил Черных-Аипов.“Прямых отсылок в поправках к регулирующему законодательству с 1 мая не усматривается, при этом, информация, растиражированная в интернете имеет больше эмоциональную, а не реальную законодательную окраску. Очевидно, что речь идет о неких "мифических ограничениях" и их масштаб искусственно преувеличен”, - указал он.На текущий момент в Земельном кодексе, а также в иных нормативных актах, регулирующих земельные отношения, отсутствуют какие-либо положения, прямо запрещающие установку теплиц на земельных участках сельхозназначения, с 1 мая этого года таких ограничений тоже не вводится, несмотря на массовый инфовброс на эту тему, добавил адвокат.Сейчас размещение теплиц на земельных участках обусловлено такими критериями, как категория земель, вид разрешенного использования участка и правила землепользования и застройки конкретного муниципального образования. Более того, земли сельхозназначения по своему правовому режиму как раз предназначены для ведения с/х производства, в том числе выращивания соответствующих культур. В этом смысле установка теплиц на таких землях не только не запрещается, но и полностью соответствует целевому использованию этих земель, поскольку теплицы служат именно для производства сельскохозяйственной продукции.Что касается земель населенных пунктов, на которых обычно располагаются дачные и садовые участки, то согласно 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд", собственники земельных участков имеют право возводить на них жилые дома, садовые дома, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе теплицы."Единственные правовые ограничения, которые влекут наложение штрафов за размещение теплиц, могут возникнуть только в том случае если, допустим, теплица построена с нарушением градостроительных норм и правил, например, если она размещена слишком близко к границе соседнего участка", - говорит юрист.Так, согласно строительным нормам и правилам "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения", минимальное расстояние от границы соседнего участка до теплицы должно составлять не менее 1 метра.Сложности могут возникнуть и в случае, если теплица является капитальным строением (имеет фундамент) и построена без необходимых разрешений. Однако большинство дачных теплиц являются временными сооружениями и не требуют разрешения на строительство.Также правовая ответственность у собственника может возникнуть, если на земельном участке с другим видом разрешенного использования, а именно "для огородничества" будут возведены капитальные строения, включая теплицы с фундаментом, поскольку на таких участках разрешено возводить только некапитальные хозяйственные строения.Лишь если перечисленные выше правила будут нарушены, у собственника может возникнуть административная ответственность. В частности, по ст. 8.8 КоАП РФ (нецелевое использование земельного участка) штраф для граждан может составлять от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.“Таким образом, далеко не всякой информации в открытом доступе следует верить - в противном случае вы будете введены в заблуждение сделанным с какой-то целью вбросом, возможны и другие негативные последствия. Все следует тщательно перепроверять, обращаясь к законодательным актам”, - заключил Даниил Черных-Аипов.

https://1prime.ru/20250426/dacha-857001726.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, общество , бизнес, урожай