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Россия увеличила экспорт титана в США до максимума - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия увеличила экспорт титана в США до максимума
Россия увеличила экспорт титана в США до максимума - 08.05.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт титана в США до максимума
Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год 4,75 миллиона долларов, следует из анализа данных американской статслужбы, проведенного РИА | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T11:10+0300
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экономика
мировая экономика
сша
россия
экспорт
титан
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год 4,75 миллиона долларов, следует из анализа данных американской статслужбы, проведенного РИА Новости. Так, в марте поставки выросли в 1,6 раза в месячном выражении и составили 4,75 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с марта прошлого года, когда поставки достигали 5,6 миллиона долларов. За три месяца текущего года импорт американскими компаниями титана из России составил 8,8 миллиона долларов, что на 9% больше уровня прошлого года. Крупнейшим поставщиком титана в США в марте осталась Япония, хотя ее экспорт немного снизился - на 9%, до 28,4 миллиона долларов. Вторым стал Казахстан, увеличивший экспорт в 2,2 раза - до 11 миллионов долларов. Великобритания, несмотря на увеличение экспорта до 10,6 миллиона долларов с 9,2 миллиона, опустилась на одну строку и стала третьей. В пятерку также входят Канада (8 миллионов долларов) и Китай (6,4 миллиона). Россия была восьмой среди основных поставщиков, поднявшись за месяц на две позиции.
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мировая экономика, сша, россия, экспорт, титан
Экономика, Мировая экономика, США, РОССИЯ, экспорт, титан
11:10 08.05.2025
 
Россия увеличила экспорт титана в США до максимума

Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год 4,75 млн долларов

© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hpКристаллы титана
Кристаллы титана - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт титана в США до максимальных за год 4,75 миллиона долларов, следует из анализа данных американской статслужбы, проведенного РИА Новости.
Так, в марте поставки выросли в 1,6 раза в месячном выражении и составили 4,75 миллиона долларов. Это стало максимальным значением с марта прошлого года, когда поставки достигали 5,6 миллиона долларов.
За три месяца текущего года импорт американскими компаниями титана из России составил 8,8 миллиона долларов, что на 9% больше уровня прошлого года.
Крупнейшим поставщиком титана в США в марте осталась Япония, хотя ее экспорт немного снизился - на 9%, до 28,4 миллиона долларов. Вторым стал Казахстан, увеличивший экспорт в 2,2 раза - до 11 миллионов долларов. Великобритания, несмотря на увеличение экспорта до 10,6 миллиона долларов с 9,2 миллиона, опустилась на одну строку и стала третьей. В пятерку также входят Канада (8 миллионов долларов) и Китай (6,4 миллиона).
Россия была восьмой среди основных поставщиков, поднявшись за месяц на две позиции.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Россия увеличила экспорт удобрений в США
Вчера, 05:46
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРОССИЯэкспорттитан
 
 
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