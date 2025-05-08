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Путин в Кремле поднял тост за Победу

Путин в Кремле поднял тост за Победу - 08.05.2025, ПРАЙМ

Путин в Кремле поднял тост за Победу

Президент РФ Владимир Путин в ходе обеда от имени главы государства в честь руководителей иностранных делегаций, которые приглашены на торжества в честь... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T20:48+0300

2025-05-08T20:48+0300

2025-05-08T20:51+0300

владимир путин

победа

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе обеда от имени главы государства в честь руководителей иностранных делегаций, которые приглашены на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за Победу, мир и благополучие. "Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей", - сказал он.Путин назвал 9 мая священной датой для многонационального народа России."Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал глава государства.Президент отметил, что отцы, деды, прадеды народа нашей страны совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет."Они шли на смертный бой за свою страну, за свой дом, за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Они были виноваты в том, что они не могли говорить, думать на родном языке, воспитывать детей в своей культуре и традициях", - добавил Путин.Президент России выразил благодарность лидерам государств и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны."Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия не забудет своих союзников в борьбе с нацизмом."Мы не забудем и наших союзников, и товарищей по священной борьбе (с нацизмом - ред.). О том, что к Победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Путин.При этом, как подчеркнул глава государства, решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР, никто не сможет оболгать это."В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу. Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять", - сказал Путин."Наши отцы, деды, прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет", - добавил он.По словам президента, сегодня идет становление более справедливого миропорядка."Сегодня, когда идет становление более справедливого миропорядка, востребованность и значение ООН вновь возрастают", - сказал президент.Он подчеркнул, что Россия выступает за равную и неделимую безопасность для всех и призывает мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем, это позволит обеспечить мир для всех народов земли."В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех",- обратился Путин к гостям.Он отметил, что Россия призывает все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения."Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе", - заверил президент РФ.

https://1prime.ru/20250430/putin-857189038.html

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владимир путин, победа