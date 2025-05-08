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Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза

Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - 08.05.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза

Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - до максимальных за два года 573 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T07:47+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - до максимальных за два года 573 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Торговля двух стран выросла за месяц до 573,4 миллиона долларов с 389,4 миллиона долларов в феврале. Это стало максимальным значением с марта 2023 года, когда объем торговли составил 628,5 миллиона долларов. Это произошло за счет резкого роста российского экспорта - в 1,5 раза, до 523,45 миллиона долларов с 339,6 миллиона месяцем ранее. Такая динамика объясняется скачком в американском импорте удобрений (219 миллионов долларов). Также компании из США покупали российскую платину (87,5 миллиона долларов), фанеру (6 миллионов) и фосфаты (5 миллионов). В то же время поставки американской продукции в Россию остались на уровне февраля, составив 50 миллионов долларов. Главным образом Россия закупала в Штатах вакцины (14,8 миллиона долларов), медицинские инструменты (6,2 миллиона), различные пищевые продукты (5,7 миллиона долларов) и приборы для анализов (3,7 миллиона долларов).

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мировая экономика, россия, сша, москва