https://1prime.ru/20250508/tovarooborot-857387548.html
Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза
Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - 08.05.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза
Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - до максимальных за два года 573 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T07:47+0300
2025-05-08T07:47+0300
2025-05-08T07:54+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - до максимальных за два года 573 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Торговля двух стран выросла за месяц до 573,4 миллиона долларов с 389,4 миллиона долларов в феврале. Это стало максимальным значением с марта 2023 года, когда объем торговли составил 628,5 миллиона долларов. Это произошло за счет резкого роста российского экспорта - в 1,5 раза, до 523,45 миллиона долларов с 339,6 миллиона месяцем ранее. Такая динамика объясняется скачком в американском импорте удобрений (219 миллионов долларов). Также компании из США покупали российскую платину (87,5 миллиона долларов), фанеру (6 миллионов) и фосфаты (5 миллионов). В то же время поставки американской продукции в Россию остались на уровне февраля, составив 50 миллионов долларов. Главным образом Россия закупала в Штатах вакцины (14,8 миллиона долларов), медицинские инструменты (6,2 миллиона), различные пищевые продукты (5,7 миллиона долларов) и приборы для анализов (3,7 миллиона долларов).
https://1prime.ru/20250507/mongoliya-857379967.html
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, москва
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА
Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза
Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и США за март подскочил в 1,5 раза - до максимальных за два года 573 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Торговля двух стран выросла за месяц до 573,4 миллиона долларов с 389,4 миллиона долларов в феврале. Это стало максимальным значением с марта 2023 года, когда объем торговли составил 628,5 миллиона долларов.
Это произошло за счет резкого роста российского экспорта - в 1,5 раза, до 523,45 миллиона долларов с 339,6 миллиона месяцем ранее. Такая динамика объясняется скачком в американском импорте удобрений (219 миллионов долларов). Также компании из США покупали российскую платину (87,5 миллиона долларов), фанеру (6 миллионов) и фосфаты (5 миллионов).
В то же время поставки американской продукции в Россию остались на уровне февраля, составив 50 миллионов долларов. Главным образом Россия закупала в Штатах вакцины (14,8 миллиона долларов), медицинские инструменты (6,2 миллиона), различные пищевые продукты (5,7 миллиона долларов) и приборы для анализов (3,7 миллиона долларов).
Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, сообщил Путин