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Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке
Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке
Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T04:25+0300
2025-05-08T04:25+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. "Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social. Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
04:25 08.05.2025
 
Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке

Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по случаю первой крупной торговой сделки США

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона.
"Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social.
Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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