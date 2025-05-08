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Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке

Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T04:25+0300

2025-05-08T04:25+0300

2025-05-08T04:25+0300

экономика

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. "Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social. Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.

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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп