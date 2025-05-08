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Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке
Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке
Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T04:25+0300
2025-05-08T04:25+0300
2025-05-08T04:25+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона.
"Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social.
Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.
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Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по торговой сделке
Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по случаю первой крупной торговой сделки США
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп анонсировал большую пресс-конференцию в четверг по случаю первой крупной торговой сделки Вашингтона.
"Завтра утром в 10.00 (17.00 мск) в Овальном кабинете состоится большая пресс-конференция в связи с крупной торговой сделки с представителями большой и очень уважаемой страны. Первая из многих!" - говорится в заявлении главы государства в социальной сети Truth Social.
Трамп не уточнил, с кем именно будет заключено соглашение.