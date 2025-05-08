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Трамп назвал председателя ФРС США дураком

Трамп назвал председателя ФРС США дураком - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал председателя ФРС США дураком

Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла дураком. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:17+0300

2025-05-08T18:17+0300

2025-05-08T18:17+0300

сша

джером пауэлл

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг назвал председателя Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джерома Пауэлла дураком. “Слишком поздний” Джером Пауэлл является дураком, который не имеет понятия. А в остальном он мне очень нравится!” - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Ранее Трамп призывал Пауэлла снизить ключевую ставку, утверждая, что это отражает реальную ситуацию в экономике, а если глава ФРС этого не понимает, ему не место на должности. В последние дни Трамп неоднократно публично критиковал Пауэлла, называя его "большим неудачником" и заявляя, что его увольнение должно произойти "как можно скорее". При этом сам Пауэлл подчеркивал, что ФРС принимает решения о ставках исключительно на основе тщательного анализа, не поддаваясь политическому давлению. Несмотря на это, в среду ФРС по итогам майского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Позднее в тот же день Пауэлл на пресс-конференции заявил, что не может определенно сказать, будет Федрезерв снижать процентную ставку в этом году или нет. Как подчеркнул Пауэлл, при принятии решений о действиях финансового регулятора он не учитывает требования и угрозы Трампа и сохраняет независимость. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре 2024 года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.

https://1prime.ru/20250507/frs-857382578.html

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сша, джером пауэлл, дональд трамп