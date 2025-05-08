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Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной
Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:23+0300
2025-05-08T18:23+0300
экономика
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. "Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме. Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.
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украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша
Экономика, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
18:23 08.05.2025
 
Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной

Трамп: ресурсная сделка с Украиной ратифицирована ее законодательными органами

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами.
"Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме.
Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Рада ратифицировала сделку США и Украины о полезных ископаемых
14:38
 
ЭкономикаУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
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