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Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной
Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:23+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. "Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме. Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.
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Экономика, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной
Трамп: ресурсная сделка с Украиной ратифицирована ее законодательными органами
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами.
"Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме.
Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.
Рада ратифицировала сделку США и Украины о полезных ископаемых