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Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной

Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:23+0300

2025-05-08T18:23+0300

2025-05-08T18:23+0300

экономика

украина

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что ресурсная сделка с Украиной была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. "Мы только что завершили сделку по редкоземельным металлам с Украиной, которая была полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами", - сообщил он в Белом доме. Трамп добавил, что намерен вскоре провести разговор с Владимиром Зеленским.

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украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша