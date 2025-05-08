https://1prime.ru/20250508/tramp-857402334.html

Трамп: США близки к новым торговым соглашениям после сделки с Британией

Трамп: США близки к новым торговым соглашениям после сделки с Британией - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп: США близки к новым торговым соглашениям после сделки с Британией

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:29+0300

2025-05-08T18:29+0300

2025-05-08T18:29+0300

экономика

сша

великобритания

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_0:63:1842:1099_1920x0_80_0_0_4b0e78442e17a443e55145c0f53bdc36.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. “Очень близки. У нас есть ряд сделок”, - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос, как близки американские власти к новым торговым соглашениям. Ранее Трамп объявил о "полным и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. По оценкам главы государства, в рамках этой сделки США получат 6 миллиардов долларов доходов от взимания импортных пошлин в размере 10%, а также 5 миллиардов долларов новых возможностей американских экспортеров. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://1prime.ru/20250508/soglashenie-857396824.html

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, великобритания, дональд трамп