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Трамп назвал выгоду для США от сделки с Великобританией

Трамп назвал выгоду для США от сделки с Великобританией - 08.05.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал выгоду для США от сделки с Великобританией

США в рамках торговой сделки с Великобританией получит 6 миллиардов долларов от взимания пошлин и еще 5 миллиардов от новых возможностей американских... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:32+0300

2025-05-08T18:32+0300

2025-05-08T18:32+0300

экономика

великобритания

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. США в рамках торговой сделки с Великобританией получит 6 миллиардов долларов от взимания пошлин и еще 5 миллиардов от новых возможностей американских экспортеров, заявил президент страны Дональд Трамп. "В рамках этой сделки Америка получит 6 миллиардов долларов внешних доходов от пошлин в 10%, 5 миллиардов долларов новых экспортных возможностей для наших великих скотоводов, фермеров и производителей", - сообщил он в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что сделка Вашингтона и Лондона также укрепит национальную безопасность двух стран и создаст "торговую зону" для алюминия и стали. Ранее Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. Американский президент добавил, что "множество других сделок" находится на серьезных стадиях обсуждения. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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великобритания, дональд трамп, сша