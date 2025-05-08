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Трамп назвал выгоду для США от сделки с Великобританией
Трамп назвал выгоду для США от сделки с Великобританией - 08.05.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал выгоду для США от сделки с Великобританией
США в рамках торговой сделки с Великобританией получит 6 миллиардов долларов от взимания пошлин и еще 5 миллиардов от новых возможностей американских... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T18:32+0300
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ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. США в рамках торговой сделки с Великобританией получит 6 миллиардов долларов от взимания пошлин и еще 5 миллиардов от новых возможностей американских экспортеров, заявил президент страны Дональд Трамп. "В рамках этой сделки Америка получит 6 миллиардов долларов внешних доходов от пошлин в 10%, 5 миллиардов долларов новых экспортных возможностей для наших великих скотоводов, фермеров и производителей", - сообщил он в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что сделка Вашингтона и Лондона также укрепит национальную безопасность двух стран и создаст "торговую зону" для алюминия и стали. Ранее Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. Американский президент добавил, что "множество других сделок" находится на серьезных стадиях обсуждения. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, США
Трамп назвал выгоду для США от сделки с Великобританией
Трамп: США получат $11 млрд от пошлин и экспорта в рамках сделки с Великобританией
ВАШИНГТОН, 8 мая - ПРАЙМ. США в рамках торговой сделки с Великобританией получит 6 миллиардов долларов от взимания пошлин и еще 5 миллиардов от новых возможностей американских экспортеров, заявил президент страны Дональд Трамп.
"В рамках этой сделки Америка получит 6 миллиардов долларов внешних доходов от пошлин в 10%, 5 миллиардов долларов новых экспортных возможностей для наших великих скотоводов, фермеров и производителей", - сообщил он в социальной сети Truth Social.
Трамп добавил, что сделка Вашингтона и Лондона также укрепит национальную безопасность двух стран и создаст "торговую зону" для алюминия и стали.
В Италии призвали ЕС снизить пошлины США до уровня Великобритании
Ранее Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении США с Великобританией, которое закрепит отношения двух стран. Американский президент добавил, что "множество других сделок" находится на серьезных стадиях обсуждения.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.