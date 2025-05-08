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Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны

Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны - 08.05.2025, ПРАЙМ

Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны,... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T01:22+0300

2025-05-08T01:22+0300

2025-05-08T01:22+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны, передает агентство Рейтер. "Потенциальное вступление в Евросоюз, "усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности (Украины - ред.), более высокая волатильность на глобальных рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" вынуждают Нацбанк рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте. По словам главы Нацбанка, это сложная работа, которая требует "качественной, разносторонней подготовки". Он отметил, что операции с долларом продолжают преобладать во всех сегментах валютного рынка, однако доля операций в евро растет в большинстве сегментов, но "пока умеренно", указывает агентство.

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