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Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны
Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны - 08.05.2025, ПРАЙМ
Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны,... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T01:22+0300
2025-05-08T01:22+0300
рынок
экономика
финансы
украина
москва
киев
нацбанк
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны, передает агентство Рейтер. "Потенциальное вступление в Евросоюз, "усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности (Украины - ред.), более высокая волатильность на глобальных рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" вынуждают Нацбанк рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте. По словам главы Нацбанка, это сложная работа, которая требует "качественной, разносторонней подготовки". Он отметил, что операции с долларом продолжают преобладать во всех сегментах валютного рынка, однако доля операций в евро растет в большинстве сегментов, но "пока умеренно", указывает агентство.
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рынок, финансы, украина, москва, киев, нацбанк, ес
Рынок, Экономика, Финансы, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Нацбанк, ЕС
01:22 08.05.2025
 
Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны

Глава Нацбанка Украины Пышный предложил сделать евро базовой валютой для гривны

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны, передает агентство Рейтер.
"Потенциальное вступление в Евросоюз, "усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности (Украины - ред.), более высокая волатильность на глобальных рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" вынуждают Нацбанк рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте.
По словам главы Нацбанка, это сложная работа, которая требует "качественной, разносторонней подготовки". Он отметил, что операции с долларом продолжают преобладать во всех сегментах валютного рынка, однако доля операций в евро растет в большинстве сегментов, но "пока умеренно", указывает агентство.
 
ЭкономикаРынокФинансыУКРАИНАМОСКВАКиевНацбанкЕС
 
 
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