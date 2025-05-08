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Украина ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году
Украина ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году - 08.05.2025, ПРАЙМ
Украина ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T01:31+0300
2025-05-08T01:31+0300
2025-05-08T01:31+0300
финансы
экономика
мировая экономика
украина
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нацбанк
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер.
"Украина рассчитывает на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте.
Как отмечается, эти деньги будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.
"Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году", - заявил Пышный агентству.
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финансы, мировая экономика, украина, москва, нацбанк
Финансы, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Нацбанк
Украина ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году
Глава Нацбанка Украины Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер.
"Украина рассчитывает на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте.
Как отмечается, эти деньги будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.
"Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году", - заявил Пышный агентству.