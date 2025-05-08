https://1prime.ru/20250508/ukraina-857385394.html

Украина ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году

Украина ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году - 08.05.2025, ПРАЙМ

Украина ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T01:31+0300

2025-05-08T01:31+0300

2025-05-08T01:31+0300

финансы

экономика

мировая экономика

украина

москва

нацбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857385394.jpg?1746657068

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, передает агентство Рейтер. "Украина рассчитывает на внешнее финансирование для поддержки военных усилий. Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году", - передает агентство со ссылкой на переписку с Пышным по электронной почте. Как отмечается, эти деньги будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться. "Мы прогнозируем, что Украина получит около 17 миллиардов долларов в 2026 году и 15 миллиардов долларов в 2027 году", - заявил Пышный агентству.

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, москва, нацбанк