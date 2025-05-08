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"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины
"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины - 08.05.2025, ПРАЙМ
"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет угрозу для сельского хозяйства Европы. Об этом он написал в социальной сети X. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:43+0300
2025-05-08T13:43+0300
2025-05-08T13:43+0300
экономика
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет угрозу для сельского хозяйства Европы. Об этом он написал в социальной сети X."Под контролем Украины находится 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы", — пишет Орбан.Кроме того, политик предупредил, что Будапешт не намерен участвовать в спасении Украины от банкротства.Накануне Орбан подверг критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее инициативу по ускорению процесса вступления Украины в Европейский союз.С июня 2022 года ЕС отменил пошлины на все украинские товары с целью поддержки украинского экспорта. Однако это вызвало сложности у европейских производителей, столкнувшихся с конкуренцией. Несмотря на это, беспошлинный режим ежегодно продлевается — его нынешний срок действия истекает 5 июня 2025 года. При этом Евросоюз был вынужден временно вернуть пошлины на некоторые товары из Украины, включая сахар, мед и куриные яйца, из-за превышения объемов импортаТакже летом 2022 года Украина и ЕС заключили соглашение о так называемом "транспортном безвизе", которое позволяет украинским водителям перевозить грузы по территории Евросоюза без получения транзитных разрешений и виз.Такие меры вызвали волну протестов среди фермеров в ряде европейских стран. В частности, в Польше аграрии требовали ограничить ввоз украинской продукции. Они не раз блокировали дороги и пункты пропуска на границе, а в отдельных случаях разгружали зерно из украинских фур и вагонов прямо на трассах.
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ес, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, украина, европа
Экономика, ЕС, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА, ЕВРОПА
"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины
Орбан: Украина может полностью истощить ресурсы ЕС и погубить сельское хозяйство
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет угрозу для сельского хозяйства Европы. Об этом он написал в социальной сети X
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"Под контролем Украины находится 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы", — пишет Орбан.
Кроме того, политик предупредил, что Будапешт не намерен участвовать в спасении Украины от банкротства.
Накануне Орбан подверг критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее инициативу по ускорению процесса вступления Украины в Европейский союз.
С июня 2022 года ЕС отменил пошлины на все украинские товары с целью поддержки украинского экспорта. Однако это вызвало сложности у европейских производителей, столкнувшихся с конкуренцией. Несмотря на это, беспошлинный режим ежегодно продлевается — его нынешний срок действия истекает 5 июня 2025 года. При этом Евросоюз был вынужден временно вернуть пошлины на некоторые товары из Украины, включая сахар, мед и куриные яйца, из-за превышения объемов импорта
Также летом 2022 года Украина и ЕС заключили соглашение о так называемом "транспортном безвизе", которое позволяет украинским водителям перевозить грузы по территории Евросоюза без получения транзитных разрешений и виз.
Такие меры вызвали волну протестов среди фермеров в ряде европейских стран. В частности, в Польше аграрии требовали ограничить ввоз украинской продукции. Они не раз блокировали дороги и пункты пропуска на границе, а в отдельных случаях разгружали зерно из украинских фур и вагонов прямо на трассах.
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