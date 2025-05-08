https://1prime.ru/20250508/ukraina-857393548.html

"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины

"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины - 08.05.2025, ПРАЙМ

"Нанесет ущерб". Орбан предупредил о новой угрозе для ЕС от Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет угрозу для сельского хозяйства Европы. Об этом он написал в социальной сети X. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T13:43+0300

2025-05-08T13:43+0300

2025-05-08T13:43+0300

экономика

ес

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

украина

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина представляет угрозу для сельского хозяйства Европы. Об этом он написал в социальной сети X."Под контролем Украины находится 40 процентов европейской земли, пригодной для возделывания. Наводнение рынка дешевыми пищевыми культурами нанесет ущерб сельскому хозяйству ЕС и истощит наши ресурсы", — пишет Орбан.Кроме того, политик предупредил, что Будапешт не намерен участвовать в спасении Украины от банкротства.Накануне Орбан подверг критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее инициативу по ускорению процесса вступления Украины в Европейский союз.С июня 2022 года ЕС отменил пошлины на все украинские товары с целью поддержки украинского экспорта. Однако это вызвало сложности у европейских производителей, столкнувшихся с конкуренцией. Несмотря на это, беспошлинный режим ежегодно продлевается — его нынешний срок действия истекает 5 июня 2025 года. При этом Евросоюз был вынужден временно вернуть пошлины на некоторые товары из Украины, включая сахар, мед и куриные яйца, из-за превышения объемов импортаТакже летом 2022 года Украина и ЕС заключили соглашение о так называемом "транспортном безвизе", которое позволяет украинским водителям перевозить грузы по территории Евросоюза без получения транзитных разрешений и виз.Такие меры вызвали волну протестов среди фермеров в ряде европейских стран. В частности, в Польше аграрии требовали ограничить ввоз украинской продукции. Они не раз блокировали дороги и пункты пропуска на границе, а в отдельных случаях разгружали зерно из украинских фур и вагонов прямо на трассах.

https://1prime.ru/20250508/ukraina-857385745.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, украина, европа