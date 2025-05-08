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Фьючерсы Уолл-стрит растут на 1% в ожидании итогов переговоров о пошлинах - 08.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250508/uoll-strit-857394226.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут на 1% в ожидании итогов переговоров о пошлинах
Фьючерсы Уолл-стрит растут на 1% в ожидании итогов переговоров о пошлинах - 08.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на 1% в ожидании итогов переговоров о пошлинах
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно растут в четверг, инвесторы находятся в ожидании итогов переговоров США с другими странами об импортных | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:56+0300
2025-05-08T13:56+0300
экономика
рынок
торги
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уолл-стрит
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно растут в четверг, инвесторы находятся в ожидании итогов переговоров США с другими странами об импортных пошлинах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 0,83%, до 41 557 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,38%, до 20 235,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,04%, до 5 710,5 пункта. Трейдеры внимательно следят за ситуацией вокруг объявленных ранее администрацией США импортных пошлин, в частности, за потенциальными переговорами с другими странами. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент страны Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Кроме того, в среду сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир должен посетить Швейцарию на текущей неделе, где встретится с китайским коллегой для обсуждения вопросов торговли. "Страх был связан с высокими ценами, сокращением прибыли компаний, а также вступлением экономики в рецессию в результате повышения пошлин. Если все это начнет ослабевать, это благоприятно скажется на рисковых активах", - цитирует агентство Блумберг стратега Societe Generale Кеннета Бру (Kenneth Broux). В четверг также будут опубликованы еженедельные данные о занятости в стране. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 мая сократилось до 230 тысяч с 241 тысячи неделей ранее.
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рынок, торги, сша, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, Рынок, Торги, США, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
13:56 08.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут на 1% в ожидании итогов переговоров о пошлинах

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов переговоров США с об импортных пошлинах

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно растут в четверг, инвесторы находятся в ожидании итогов переговоров США с другими странами об импортных пошлинах, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 0,83%, до 41 557 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,38%, до 20 235,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,04%, до 5 710,5 пункта.
Трейдеры внимательно следят за ситуацией вокруг объявленных ранее администрацией США импортных пошлин, в частности, за потенциальными переговорами с другими странами. Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент страны Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией.
Кроме того, в среду сообщалось, что торговый представитель США Джеймисон Грир должен посетить Швейцарию на текущей неделе, где встретится с китайским коллегой для обсуждения вопросов торговли.
"Страх был связан с высокими ценами, сокращением прибыли компаний, а также вступлением экономики в рецессию в результате повышения пошлин. Если все это начнет ослабевать, это благоприятно скажется на рисковых активах", - цитирует агентство Блумберг стратега Societe Generale Кеннета Бру (Kenneth Broux).
В четверг также будут опубликованы еженедельные данные о занятости в стране. Ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 мая сократилось до 230 тысяч с 241 тысячи неделей ранее.
Фондовые индексы крупнейших площадок АТР завершили неделю ростом на новостях из Испании
Фондовые индексы АТР в четверг выросли
13:28
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАУолл-стритфьючерсы Уолл-стрит
 
 
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