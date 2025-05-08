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В Узбекистане утвердили схему размещения АСММ

В Узбекистане утвердили схему размещения АСММ - 08.05.2025, ПРАЙМ

В Узбекистане утвердили схему размещения АСММ

Добавлены подробности (четвертый и пятый абзацы). | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T06:59+0300

2025-05-08T06:59+0300

2025-05-08T06:59+0300

энергетика

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Добавлены подробности (четвертый и пятый абзацы). ТАШКЕНТ, 8 мая - РИА Новости. Научно-технический совет по реализации проекта строительства атомной станции малой мощности (АСММ) в Узбекистане с участием госкорпорации "Росатом" утвердил схему размещения станции в Джизакской области, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) По данным пресс-службы, под председательством советника президента Узбекистана по вопросам энергетической безопасности Алишера Султанова состоялось совместное заседание оперативного штаба и научно-технического совета, посвящённое реализации проекта строительства АСММ в республике "Научно-технический совет рассмотрел результаты инженерных исследований, проведённых на выбранной площадке, которые лягут в основу проектной документации и обеспечат высокий уровень безопасности объекта. Была утверждена схема размещения АСММ в Фаришском районе Джизакской области, что позволит эффективно адаптировать проект к региональным потребностям и оптимизировать производство электроэнергии", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Узатома. В рамках совещания была представлена презентация, отражающая текущий прогресс работ, выполняемых в соответствии с контрактом с АО "Атомстройэкспорт". Доклад затронул этапы проектирования, подготовительные мероприятия и взаимодействие с международными партнёрами, при этом участники отметили стабильное выполнение договорных обязательств и акцентировали внимание на необходимости строгого соблюдения установленных сроков. "Кроме того, участники обсудили возможность использования природных урановых ресурсов Узбекистана для производства ядерного топлива, что может способствовать экономической эффективности проекта и укреплению энергетической независимости страны", - добавили в Узатома. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.

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россия, узбекистан, ташкент, росатом