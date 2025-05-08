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Конклав не смог избрать нового папу Римского - 08.05.2025, ПРАЙМ
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Конклав не смог избрать нового папу Римского
Конклав не смог избрать нового папу Римского - 08.05.2025, ПРАЙМ
Конклав не смог избрать нового папу Римского
Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа Римский, завершились безрезультатно - из трубы на крыше... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:20+0300
2025-05-08T13:20+0300
ватикан
выборы
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ВАТИКАН, 8 мая - ПРАЙМ. Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа Римский, завершились безрезультатно - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым. В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым и звон колоколов. В четверг запланированы еще два голосования. В конклаве принимают участие 133 членов Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 участников конклава.
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ватикан, выборы
ВАТИКАН, Выборы
13:20 08.05.2025
 
Конклав не смог избрать нового папу Римского

Второй и третий туры голосования на конклаве в Ватикане завершились безрезультатно

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКупол собора святого Петра в Ватикане
Купол собора святого Петра в Ватикане - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАТИКАН, 8 мая - ПРАЙМ. Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа Римский, завершились безрезультатно - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым.
В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым и звон колоколов. В четверг запланированы еще два голосования.
В конклаве принимают участие 133 членов Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 участников конклава.
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