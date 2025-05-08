https://1prime.ru/20250508/vatikan-857393061.html
Конклав не смог избрать нового папу Римского
Конклав не смог избрать нового папу Римского - 08.05.2025, ПРАЙМ
Конклав не смог избрать нового папу Римского
Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа Римский, завершились безрезультатно - из трубы на крыше... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T13:20+0300
2025-05-08T13:20+0300
2025-05-08T13:20+0300
ватикан
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ВАТИКАН, 8 мая - ПРАЙМ. Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа Римский, завершились безрезультатно - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым. В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым и звон колоколов. В четверг запланированы еще два голосования. В конклаве принимают участие 133 членов Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 участников конклава.
https://1prime.ru/20250507/vatikan-857382066.html
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ватикан, выборы
Конклав не смог избрать нового папу Римского
Второй и третий туры голосования на конклаве в Ватикане завершились безрезультатно
ВАТИКАН, 8 мая - ПРАЙМ. Второй и третий туры голосования на проходящем в Ватикане конклаве, где должен быть избран 267-й папа Римский, завершились безрезультатно - из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым.
В случае избрания нового предстоятеля Римско-католической церкви миру об этом возвестит белый дым и звон колоколов. В четверг запланированы еще два голосования.
В конклаве принимают участие 133 членов Кардинальской коллегии, которые в среду вечером торжественно поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами понтифика. Для избрания на Апостольский престол требуется достижение квалифицированного большинства в две трети голосов. Процедура будет продолжаться, пока один из кандидатов не заручится поддержкой не менее 89 участников конклава.
Кардиналы не смогли с первого раза избрать нового папу римского