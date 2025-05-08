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Россия готова развивать отношения с Вьетнамом, заявил Мишустин

Россия готова развивать отношения с Вьетнамом, заявил Мишустин - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия готова развивать отношения с Вьетнамом, заявил Мишустин

Россия готова развивать торгово-экономическое взаимодействие с Вьетнамом, Москва и Ханой прорабатывают новые совместные проекты, заявил премьер-министр РФ... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T18:58+0300

2025-05-08T18:58+0300

2025-05-08T18:58+0300

экономика

россия

вьетнам

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия готова развивать торгово-экономическое взаимодействие с Вьетнамом, Москва и Ханой прорабатывают новые совместные проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Премьер-министр РФ отметил, что То Лам наряду с участием в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. "Хотел бы заверить, что правительство России обеспечит оперативное выполнение решений, которые будут приняты на высшем уровне", - сказал Мишустин. "Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства. Приоритетное внимание уделяем наращиванию торгово-экономического сотрудничества, увеличению взаимного товарооборота. Прорабатываются новые совместные проекты в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, высоких технологиях, в цифре", - добавил он. Мишустин отметил, что Вьетнам является важным партнёром России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и напомнил, что Москва и Ханой в этом году отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Россия дорожит гуманитарными связями с Вьетнамом, сказал российский премьер, добавив, что все больше российских туристов посещают Вьетнам. По словам Мишустина, годовщина Победы - это знаменательная дата для России и Вьетнама, которые хранят историческую память. Для Вьетнама, отметил премьер-министр РФ, одним из главных итогов стало провозглашение независимости Вьетнама в сентябре 1945 года.

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россия, вьетнам, михаил мишустин