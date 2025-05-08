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В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта - 08.05.2025, ПРАЙМ
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T00:27+0300
2025-05-08T00:27+0300
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ВОЛГОГРАД, 8 мая - ПРАЙМ. Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости.
Рабочие заменили вывеску с названием аэропорта в Волгограде на его дополнительное название "Сталинград". Буквы нового имени выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса - в бирюзовом цвете.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.
Как заявляли РИА Новости в аэропорту, название "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним.
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Бизнес, ВОЛГОГРАД, Волгоградская область, РФ, Владимир Путин
В Волгограде сменили вывеску с названием аэропорта
Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"
ВОЛГОГРАД, 8 мая - ПРАЙМ. Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград", передает корреспондент РИА Новости.
Рабочие заменили вывеску с названием аэропорта в Волгограде на его дополнительное название "Сталинград". Буквы нового имени выполнены в стилистике всего аэровокзального комплекса - в бирюзовом цвете.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.
Как заявляли РИА Новости в аэропорту, название "Сталинград" можно использовать в вывесках и оповещениях, при этом географическое название остается прежним.