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Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США - 08.05.2025, ПРАЙМ

Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T15:29+0300

2025-05-08T15:29+0300

2025-05-08T15:29+0300

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение соответствующих консультаций, говорится в заявлении Еврокомиссии. "ЕС запустит разбирательство в ВТО против США в связи с универсальными и якобы взаимными пошлинами, а также пошлинами на автомобили и запчасти, подав запрос на проведение консультаций", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250507/smi-857361484.html

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