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Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США - 08.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США
Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США - 08.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США
Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T15:29+0300
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экономика
сша
вто
ес
пошлины
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение соответствующих консультаций, говорится в заявлении Еврокомиссии. "ЕС запустит разбирательство в ВТО против США в связи с универсальными и якобы взаимными пошлинами, а также пошлинами на автомобили и запчасти, подав запрос на проведение консультаций", - говорится в документе.
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сша, вто, ес, пошлины
Экономика, США, ВТО, ЕС, пошлины
15:29 08.05.2025
 
Евросоюз хочет инициировать разбирательство в ВТО из-за пошлин США

Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках ВТО в связи с пошлинами США

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© Фото : WTO
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Евросоюз намерен инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации в связи с пошлинами США, для чего будет направлен запрос на проведение соответствующих консультаций, говорится в заявлении Еврокомиссии.
"ЕС запустит разбирательство в ВТО против США в связи с универсальными и якобы взаимными пошлинами, а также пошлинами на автомобили и запчасти, подав запрос на проведение консультаций", - говорится в документе.
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ЭкономикаСШАВТОЕСпошлины
 
 
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