https://1prime.ru/20250508/yuan-857389647.html
Юань открыл тори в четверг ростом
Юань открыл тори в четверг ростом - 08.05.2025, ПРАЙМ
Юань открыл тори в четверг ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга растёт до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T10:05+0300
2025-05-08T10:05+0300
2025-05-08T10:05+0300
экономика
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга растёт до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,26 рубля.
https://1prime.ru/20250508/aktsii-857387676.html
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юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
Юань открыл тори в четверг ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,26 рубля
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга растёт до 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск повышается на 6 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,26 рубля.
Российский рынок акций немного повышается утром четверга