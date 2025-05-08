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Курс юаня снизился до 11,24 рубля

Курс юаня снизился до 11,24 рубля - 08.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня снизился до 11,24 рубля

Курс рубля по итогам торгов четверга снизился к юаню, но вырос по итогам короткой рабочей недели: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,24 рубля, следует | 08.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов четверга снизился к юаню, но вырос по итогам короткой рабочей недели: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,24 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 11,24 рубля. За неделю юань снизился на 17 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,12-11,49 рубля.

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рынок, юань, рубль, курсы валют