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"Росатом" готов вернуть США топливо с Запорожской АЭС - 08.05.2025, ПРАЙМ
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"Росатом" готов вернуть США топливо с Запорожской АЭС
"Росатом" готов вернуть США топливо с Запорожской АЭС - 08.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готов вернуть США топливо с Запорожской АЭС
"Росатом" считает, что нужно обсудить со временем с Соединенными Штатами вопрос, как поступить с ядерным топливом американского производства на Запорожской... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T23:42+0300
2025-05-08T23:42+0300
энергетика
сша
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
westinghouse
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Росатом" считает, что нужно обсудить со временем с Соединенными Штатами вопрос, как поступить с ядерным топливом американского производства на Запорожской атомной электростанции, он готов вернуть его США, однако для подобных консультаций необходимо политическое решение, заявил генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".Он заверил, что ситуация на энергоблоках Запорожской АЭС абсолютно управляема."Есть еще одна важная проблема. Как известно, руководство Украины в свое время продвигало историю с американским топливом, поэтому из шести блоков на четырех - американские сборки, один отработавший комплект в бассейне выдержки, один свежий комплект американский - в хранилище свежего топлива", - подчеркнул он. "Мы абсолютно уверены, это подтверждено практикой, что наше топливо для (реакторов) ВВЭР-1000 - оно и более эффективное, и экономически более привлекательное, но возникает и организационный момент, и юридический, и нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом", - добавил Лихачев.По словам гендиректора "Росатома", "очевидно, потребуются определенные консультации". "Время для них не настало, нужно политическое решение и практические шаги", - пояснил он. По словам Лихачева, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, его производителю компании Westinghouse. "Но, насколько мне известно, Westinghouse - американская компания, которая топливо поставляет, не подразумевает никогда возврата топлива. И в этом смысле очень недальновидно вели себя украинские атомщики, они попросту отработавшие топливо складывали, условно говоря, на открытые площадки, и готовили это наследие для своих потомков, очевидно", - пояснил глава "Росатома"."У нас совершенно другая логика, концепция, мы возвращаем отработавшее топливо в ядерный оборот, перерабатываем, но что делать с американским - пока до конца технологически непонятно. Понятно, что стратегически оно нам не нужно, но тактически нужно ряд вопросов обсудить. В этом, возможно, и будут определенные консультации с американской стороной, но когда время для этого придет", - подчеркнул Лихачев.
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сша, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, westinghouse
Энергетика, США, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС, Westinghouse
23:42 08.05.2025
 
"Росатом" готов вернуть США топливо с Запорожской АЭС

Лихачев: надо обсудить с США вопрос использования американского топлива на ЗАЭС

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. "Росатом" считает, что нужно обсудить со временем с Соединенными Штатами вопрос, как поступить с ядерным топливом американского производства на Запорожской атомной электростанции, он готов вернуть его США, однако для подобных консультаций необходимо политическое решение, заявил генеральный директор государственной корпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
Он заверил, что ситуация на энергоблоках Запорожской АЭС абсолютно управляема.
"Есть еще одна важная проблема. Как известно, руководство Украины в свое время продвигало историю с американским топливом, поэтому из шести блоков на четырех - американские сборки, один отработавший комплект в бассейне выдержки, один свежий комплект американский - в хранилище свежего топлива", - подчеркнул он.
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"Мы абсолютно уверены, это подтверждено практикой, что наше топливо для (реакторов) ВВЭР-1000 - оно и более эффективное, и экономически более привлекательное, но возникает и организационный момент, и юридический, и нас уже предупредили американские партнеры и через МАГАТЭ, и напрямую о том, что они очень сейчас переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом", - добавил Лихачев.
По словам гендиректора "Росатома", "очевидно, потребуются определенные консультации". "Время для них не настало, нужно политическое решение и практические шаги", - пояснил он.
По словам Лихачева, "Росатом" готов вернуть это топливо, в том числе отработавшее, его производителю компании Westinghouse.
"Но, насколько мне известно, Westinghouse - американская компания, которая топливо поставляет, не подразумевает никогда возврата топлива. И в этом смысле очень недальновидно вели себя украинские атомщики, они попросту отработавшие топливо складывали, условно говоря, на открытые площадки, и готовили это наследие для своих потомков, очевидно", - пояснил глава "Росатома".
"У нас совершенно другая логика, концепция, мы возвращаем отработавшее топливо в ядерный оборот, перерабатываем, но что делать с американским - пока до конца технологически непонятно. Понятно, что стратегически оно нам не нужно, но тактически нужно ряд вопросов обсудить. В этом, возможно, и будут определенные консультации с американской стороной, но когда время для этого придет", - подчеркнул Лихачев.
 
ЭнергетикаСШААлексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭСWestinghouse
 
 
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