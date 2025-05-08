https://1prime.ru/20250508/zelenskij-857386793.html

Зеленский предал память деда, заявил эксперт

Зеленский предал память деда, заявил эксперт - 08.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский предал память деда, заявил эксперт

Готовящаяся Владимиром Зеленским сделка с США в отношении украинских природных ресурсов особенно цинична потому, что его собственный дед Семен Зеленский в 1944... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T06:02+0300

2025-05-08T06:02+0300

2025-05-08T06:02+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Готовящаяся Владимиром Зеленским сделка с США в отношении украинских природных ресурсов особенно цинична потому, что его собственный дед Семен Зеленский в 1944 году героически сражался за то, чтобы богатейшие запасы полезных ископаемых Украины не достались Гитлеру. Назначив голосование по ратификации соглашения с Вашингтоном накануне 80-летия Победы, Зеленский предал память своего героического предка, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Сотни тысяч украинцев в составе частей Красной армии, партизанских отрядов и подпольных организаций защищали свою Родину, в том числе ее природные богатства, от посягательства германских нацистов, напомнил Матвеев. "А спустя десятилетия внук героя-фронтовика Владимир Зеленский накануне 80-летия Дня Победы цинично назначает на 8 мая голосование в Верховной раде по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Действия Зеленского противоречат памяти о его героическом деде, который жертвовал всем ради свободы и независимости нашей страны", - подчеркнул эксперт. Матвеев напомнил, как минувшей зимой весь мир облетели кадры, где Зеленский, стоя у стола с развернутой картой страны с расположением полезных ископаемых, озвучивает полный "ассортимент товара", который он готов уступить Западу: "Есть золото, есть уголь, есть титан, марганцевые руды". Семен Зеленский добровольцем ушел в Красную армию летом 1941 года, когда ему было 17 лет. В 1942 году после окончания военного училища младший лейтенант Зеленский стал командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале 1944 года эта дивизия в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции действовала в районе города Никополя, недалеко от Кривого Рога - малой родины Семена Зеленского. Как отмечают военные историки, Никопольский плацдарм на Днепре стал своего рода навязчивой идеей для Адольфа Гитлера. В судьбе плацдарма и оборонявших его частей германского вермахта тесно переплелись военные и экономические соображения - Гитлер не хотел потерять богатейшие месторождения никопольского марганца и требовал от своих военных удерживать Никополь любой ценой. Никопольский марганцеворудный бассейн сейчас считается крупнейшим в мире месторождением марганцевых руд. Планам главаря Третьего рейха не суждено было сбыться: 8 февраля 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов освободили Никополь, что стало знаковым событием зимы 1943-1944 годов на правобережной Украине. Ликвидация Никопольского плацдарма создала благоприятную обстановку для освобождения Крыма. Советские войска продвинулись на 130 километров и освободили важные промышленные районы Кривого Рога и Никополя. Также захват плацдармов на реке Ингулец вскоре был использован дальнейшего оттеснения врага на запад. Семен Зеленский неоднократно представлялся к наградам, в том числе "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество". США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами. По данным РИА Новости, территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них - бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий. Около 90% получаемого марганца используется в черной металлургии при выплавке высококачественных сталей. Марганец применяется также при выплавке различных сплавов, не содержащих железа, а также для создания на металлических поверхностях антикоррозионных покрытий. Соединения марганца применяют как антидетонаторы моторного топлива, при изготовлении гальванических элементов, трансформаторов и других электрических устройств, стекла, эмали и глазури, красителей, катализаторов, высокотемпературных полупроводниковых материалов, микроудобрений.

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общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, мария захарова, денис шмыгаль