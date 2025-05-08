Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому - 08.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250508/zelenskiy-857398670.html
"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому
"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому - 08.05.2025, ПРАЙМ
"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому
Попытка Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 мая может привести к серьезным последствиям для него лично и для его режима, заявил журналист Чей Боуз в... | 08.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-08T16:25+0300
2025-05-08T16:30+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
москва
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 мая может привести к серьезным последствиям для него лично и для его режима, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Если наркофюрер Зеленский хочет существенно сократить продолжительность своей жизни и срок правления своей диктатуры, он может попытаться атаковать Москву в пятницу. Это станет актом войны не только против России, но и против Китая и нескольких других государств", — написал Боуз.Ранее представитель МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что высказывания Зеленского фактически содержат угрозы в адрес лидеров иностранных государств, планирующих приехать в Москву на празднование Дня Победы. Он также сообщил, что Москва серьезно анализирует возможные угрозы со стороны Киева и рассматривает способы их предотвращения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что Парад Победы состоится, несмотря на угрозы, и россияне смогут с гордостью наблюдать за его проведением.Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в этом году на параде в Москве ожидается участие представителей более 20 стран. По его словам, Россия не позволит сорвать празднование 80-летия Победы.В то же время в российском МИД заявления Зеленского охарактеризовали как типичную террористическую угрозу международного масштаба.Президент России Владимир Путин ранее принял решение о введении режима перемирия в честь юбилея Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая должны быть приостановлены все боевые действия, о чем сообщил Кремль, выразив надежду на ответные действия со стороны Украины.Тем не менее, Зеленский от предложения перемирия отказался, заявив, что украинская сторона не может гарантировать безопасность зарубежным делегациям, которые прибудут на парад в Москву.Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ не прекратили ведение боевых действий. Днем 8 мая было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают перемирие. В том числе они не наносят удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.
https://1prime.ru/20250507/zelenskiy-857345216.html
украина
москва
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, россия, москва, запад
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД
16:25 08.05.2025 (обновлено: 16:30 08.05.2025)
 
"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому

Боуз: если Зеленский захочет атаковать Москву, то существенно сократит срок своей жизни

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 мая может привести к серьезным последствиям для него лично и для его режима, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Если наркофюрер Зеленский хочет существенно сократить продолжительность своей жизни и срок правления своей диктатуры, он может попытаться атаковать Москву в пятницу. Это станет актом войны не только против России, но и против Китая и нескольких других государств", — написал Боуз.
Ранее представитель МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что высказывания Зеленского фактически содержат угрозы в адрес лидеров иностранных государств, планирующих приехать в Москву на празднование Дня Победы. Он также сообщил, что Москва серьезно анализирует возможные угрозы со стороны Киева и рассматривает способы их предотвращения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что Парад Победы состоится, несмотря на угрозы, и россияне смогут с гордостью наблюдать за его проведением.
Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в этом году на параде в Москве ожидается участие представителей более 20 стран. По его словам, Россия не позволит сорвать празднование 80-летия Победы.
В то же время в российском МИД заявления Зеленского охарактеризовали как типичную террористическую угрозу международного масштаба.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение о введении режима перемирия в честь юбилея Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая должны быть приостановлены все боевые действия, о чем сообщил Кремль, выразив надежду на ответные действия со стороны Украины.
Тем не менее, Зеленский от предложения перемирия отказался, заявив, что украинская сторона не может гарантировать безопасность зарубежным делегациям, которые прибудут на парад в Москву.
Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ не прекратили ведение боевых действий. Днем 8 мая было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают перемирие. В том числе они не наносят удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
"Связь с Москвой". Депутат Рады узнал, что Трамп уготовил Зеленскому
Вчера, 08:33
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯМОСКВАЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала