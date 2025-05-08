https://1prime.ru/20250508/zelenskiy-857398670.html

"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому

"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому - 08.05.2025, ПРАЙМ

"Сократить срок диктатуры". На Западе пригрозили Зеленскому

Попытка Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 мая может привести к серьезным последствиям для него лично и для его режима, заявил журналист Чей Боуз в... | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T16:25+0300

2025-05-08T16:25+0300

2025-05-08T16:30+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского нанести удар по Москве 9 мая может привести к серьезным последствиям для него лично и для его режима, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Если наркофюрер Зеленский хочет существенно сократить продолжительность своей жизни и срок правления своей диктатуры, он может попытаться атаковать Москву в пятницу. Это станет актом войны не только против России, но и против Китая и нескольких других государств", — написал Боуз.Ранее представитель МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что высказывания Зеленского фактически содержат угрозы в адрес лидеров иностранных государств, планирующих приехать в Москву на празднование Дня Победы. Он также сообщил, что Москва серьезно анализирует возможные угрозы со стороны Киева и рассматривает способы их предотвращения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что Парад Победы состоится, несмотря на угрозы, и россияне смогут с гордостью наблюдать за его проведением.Как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в этом году на параде в Москве ожидается участие представителей более 20 стран. По его словам, Россия не позволит сорвать празднование 80-летия Победы.В то же время в российском МИД заявления Зеленского охарактеризовали как типичную террористическую угрозу международного масштаба.Президент России Владимир Путин ранее принял решение о введении режима перемирия в честь юбилея Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая должны быть приостановлены все боевые действия, о чем сообщил Кремль, выразив надежду на ответные действия со стороны Украины.Тем не менее, Зеленский от предложения перемирия отказался, заявив, что украинская сторона не может гарантировать безопасность зарубежным делегациям, которые прибудут на парад в Москву.Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ не прекратили ведение боевых действий. Днем 8 мая было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. В ведомстве подчеркнули, что российские военные строго соблюдают перемирие. В том числе они не наносят удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами.

https://1prime.ru/20250507/zelenskiy-857345216.html

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украина, владимир зеленский, россия, москва, запад