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Стоимость золота снижается в ожидании улучшений в мировой торговле

Стоимость золота снижается в ожидании улучшений в мировой торговле - 08.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается в ожидании улучшений в мировой торговле

Цена на золото в четверг снижается, чему может способствовать ослабление неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов. | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T17:17+0300

2025-05-08T17:17+0300

2025-05-08T17:17+0300

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в четверг снижается, чему может способствовать ослабление неопределенности в мировой торговле, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.10 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 25,4 доллара, или на 0,72%, до 3 367,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,19% - до 32,853 доллара за унцию. Ранее газета New York Times со ссылкой на три источника сообщила, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности и снижается в случае ослабления рисков.

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рынок, золото, цены на золото