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В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино - 09.05.2025, ПРАЙМ

В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино

Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток... | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T02:15+0300

2025-05-09T02:15+0300

2025-05-09T02:15+0300

бизнес

общество

здоровье

абрау-дюрсо

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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - ПРАЙМ. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он. По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства. "Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.

абрау-дюрсо

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бизнес, общество , здоровье, абрау-дюрсо, краснодарский край