Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино - 09.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250509/abrau-djurso-857409666.html
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино - 09.05.2025, ПРАЙМ
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино
Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T02:15+0300
2025-05-09T02:15+0300
бизнес
общество
здоровье
абрау-дюрсо
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857409666.jpg?1746746145
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - ПРАЙМ. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он. По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства. "Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.
абрау-дюрсо
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , здоровье, абрау-дюрсо, краснодарский край
Бизнес, Общество , Здоровье, Абрау-Дюрсо, Краснодарский край
02:15 09.05.2025
 
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино

Главный винодел "Юбилейной" Катаржин: правил пить красное вино с мясом не существует

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - ПРАЙМ. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он.
По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства.
"Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.
 
БизнесОбществоЗдоровьеАбрау-ДюрсоКраснодарский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала