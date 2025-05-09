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В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино - 09.05.2025, ПРАЙМ
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино
Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T02:15+0300
2025-05-09T02:15+0300
2025-05-09T02:15+0300
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - ПРАЙМ. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он.
По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства.
"Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.
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бизнес, общество , здоровье, абрау-дюрсо, краснодарский край
Бизнес, Общество , Здоровье, Абрау-Дюрсо, Краснодарский край
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, как правильно выбрать вино
Главный винодел "Юбилейной" Катаржин: правил пить красное вино с мясом не существует
АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 9 мая - ПРАЙМ. Строгих правил, согласно которым красное вино надо пить с красным мясом, а белое – с белым, не существует, это всего лишь стереотип, главное, чтобы напиток гармонично дополнял еду, заявил в интервью РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"При выборе вина важно обратить внимание на то, чтобы оно гармонично дополняло еду, подчеркивало и раскрывало все грани вкуса", - сказал он.
По словам винодела, "на сегодняшний день уже не существует строгих правил, которым обязательно следовать". "Французы, к слову, вообще подбирают вино не к блюду, а к соусу", - заметил собеседник агентства.
"Словом, если вы хотите экспериментов и красного вина с морепродуктами, значит, стоит попробовать его с морепродуктами. Это уже не моветон!", - подчеркнул Катаржин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 мая в 10.00 мск.