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Индия приостановила работу 32 аэропортов

Индия приостановила работу 32 аэропортов - 09.05.2025, ПРАЙМ

Индия приостановила работу 32 аэропортов

Индия приостановила работу 32 аэропортов страны до 15 мая, сообщает газета Times of India со ссылкой на главное управление гражданской авиации. | 09.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-09T22:41+0300

2025-05-09T22:41+0300

2025-05-09T22:49+0300

происшествия

работа

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МОСКВА, 9 мая - ПРАЙМ. Индия приостановила работу 32 аэропортов страны до 15 мая, сообщает газета Times of India со ссылкой на главное управление гражданской авиации."Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5.29 (7.59 мск - ред.) 15 мая", - говорится в публикации со ссылкой на заявление индийского ведомства.В пятницу телеканал NDTV отмечал, что беспилотники были замечены в аэропорту города Сринагар в индийском Кашмире, слышны взрывы.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

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