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Франция направит деньги от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц - 09.05.2025, ПРАЙМ
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Франция направит деньги от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц
Франция направит деньги от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц - 09.05.2025, ПРАЙМ
Франция направит деньги от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц
Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского... | 09.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-09T13:56+0300
2025-05-09T13:56+0300
политика
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замороженные российские активы
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ПАРИЖ, 9 мая – ПРАЙМ. Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через своё предприятие (франко-германского оборонного концерна – ред.) KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине", - сказал он в ходе визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит агентство Франс Пресс. В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц Caesar, они способны менее чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью, напоминает агентство. В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала. Концерн поставляет Киеву гаубицы Caesar. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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россия, франция, замороженные российские активы, украина
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, замороженные российские активы, УКРАИНА
13:56 09.05.2025
 
Франция направит деньги от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц

МИД Франции: средства от замороженных активов РФ пойдут на обслуживание гаубиц в Киеве

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 9 мая – ПРАЙМ. Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц Caesar, которые Париж передал Киеву, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через своё предприятие (франко-германского оборонного концерна – ред.) KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине", - сказал он в ходе визита во Львов, где проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит агентство Франс Пресс.
В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц Caesar, они способны менее чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью, напоминает агентство.
В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала. Концерн поставляет Киеву гаубицы Caesar.
После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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